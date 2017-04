Video: Buscan a sospechoso de asaltos y apuñalar a taxista en El Bronx

Los hechos ocurrieron en un mismo edificio del sector de Claremont Village

Los vecinos del sector de Claremont Village, en El Bronx, están consternados por la violencia con la que un asaltante ha cometido sus delitos en el último mes. El Departamento de Policía (NYPD) está buscando al sospechoso de dos asaltos ocurridos en ese vecindario; uno en que la víctima fue una mujer de 58 años y otro en que un taxista resultó apuñalado en el cuello y en la cara. La Uniformada dio a conocer un video en que se ve al sospechoso circular por el sector.

El primer incidente ocurrió el 26 de marzo, alrededor de las 2:30 p.m., al interior de un edificio ubicado en el 1428 de la avenida Websterm. Según el reporte policial el sujeto siguió a la mujer y entró con ella al ascensor hasta el piso 15 donde se bajó. Ahí el sujeto sacó de su ropa un cuchillo grande y le exigió que le entregara su cartera. La víctima resultó sin lesiones en esta oportunidad y el sospechoso escapó con sus pertenencias.

“Yo vivo aquí. Yo pude haber regresado a casa ese día y él me podría haber agarrado a mi”, aseguró asustada, Glenda Prelsey, una vecina del edificio, al canal CBS2.

El segundo incidente ocurrió el 19 de abril, alrededor de las 11 a.m., y afectó a un taxista que transitaba justamente por enfrente del mismo edificio. Allí el sospechoso habría detenido al conductor, Alex Acosta de 32 años, cuando esperaba en su vehículo en el semáforo en la esquina de Crotona Park South y la avenida Prospect.

En ese entonces el sujeto habría actuado de manera similar; sacó un cuchillo, pero no sólo amenazó al conductor, sino que lo apuñaló en el cuello y en el hombro. Luego escapó con $40 en su poder.

Acosta fue trasladado al Hospital St. Barnabus desde donde ya fue dado de alta. Fernando Mateo de la Federación de Taxistas de Nueva York contó que el conductor aún no puede hablar producto de las lesiones. “Su oído está severamente dañado, al igual que su garganta”, dijo Mateo a CBS New York. “Tiene mucha suerte de que la vena principal en su cuello no fue dañada totalmente, de otra manera hubiese muerto”.

El sospechoso fue descrito por la Policía como hispano, de unos 20 años, 5’7″ de alto y con un peso de entre 180-190 libras.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.