Luis Miguel anuncia gira para 2027: esto se sabe hasta ahora

Luis Miguel ya tiene planes para volver a cantar frente a su amado público. El intérprete mexicano confirmó este 21 de septiembre que realizará una nueva gira en 2027 al publicar en sus redes sociales una imagen con el mensaje “Luis Miguel Tour 2027”.

El anuncio llegó sin calendario, ciudades, recintos ni información sobre boletos, pero deja claro que el descanso posterior a su última gran etapa de conciertos llegará a su fin.

La noticia también da contexto a unas declaraciones que Michelle Salas, su hija, ofreció a comienzos de septiembre, cuando fue consultada por el estado de su padre y dejó una frase que ahora cobra especial relevancia. En aquel momento, la creadora de contenido aseguró que Luis Miguel estaba descansando y preparándose para sus próximos proyectos.

El anuncio que todavía guarda varios secretos

La publicación del cantante es deliberadamente breve. Su imagen, con traje negro y corbata, sólo muestra su nombre y el año de la próxima gira, por lo que todavía no existe información oficial sobre el recorrido que tendrá. Tampoco se conocen las fechas de inicio, los países incluidos, los recintos ni cuándo comenzará la venta de entradas.

Por ahora, el sitio oficial de Luis Miguel mantiene disponible el registro de su anterior recorrido, con presentaciones en México, Estados Unidos, Europa y otros territorios.

La expectativa es especialmente alta después del impacto que tuvo su anterior etapa sobre los escenarios. Billboard Boxscore reportó en 2024 que aquella gira había alcanzado $318.2 millones de dólares recaudados y $2.2 millones de entradas vendidas después de 146 conciertos.

Michelle Salas ya había hablado de lo que venía

Hace dos semanas la hija de Luis Miguel fue abordada por varios medios y aseguró que su padre se encontraba bien después de las versiones que circularon sobre una supuesta hospitalización y problemas cardíacos.

Ante las preguntas sobre su estado, respondió: “Todo muy bien, muchas gracias por preguntar. Todo muy bien, gracias a Dios”. Poco después, añadió una frase que ahora encaja con el anuncio de la nueva gira: “Está super bien, descansando a gusto, alistándose para lo que viene”.

En agosto, además, Luis Miguel reapareció públicamente como imagen de una campaña de Coca-Cola después de varios meses inactivo.

Sigue leyendo:

Hija de Luis Miguel rompió el silencio sobre la salud de su padre

Luis Miguel vuelve más mexicano que nunca con Coca-Cola

Luis Miguel salió del hospital tras someterse a una cirugía cardíaca