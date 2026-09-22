¿Cuál es el “tamaño” perfecto? Las mujeres dan sus medidas y lo tienen muy claro

Generalmente, los estudios sobre el “tamaño” del miembro masculino se enfocan en el placer femenino. Sexólogos han explicado una y otra vez que, si bien el tamaño importa, el “cómo lo usas” resulta fundamental.

Sin embargo, una investigación reciente se adentró en el tema desde una perspectiva más realista: el gusto personal de las mujeres, que resultó mucho más exigente de lo que imaginas.

Y también hubo otro factor determinante: el tipo de relación que sostienen con ese hombre.

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¿Cuál es el “tamaño” perfecto para las mujeres”

Para una relación estable y de largo plazo, las participantes que respondieron esta parte del estudio eligieron como promedio un modelo de 16 centímetros de longitud y 12.2 centímetros de circunferencia. Es decir, el grosor también tuvo un papel importante en la elección.

Pero cuando se planteó el escenario de una relación sexual de una sola ocasión, lo que se conoce como “sexo casual”, la preferencia aumentó ligeramente: 16.3 centímetros de largo y 12.7 centímetros de circunferencia. Aunque la diferencia es relativamente pequeña, los investigadores encontraron que era estadísticamente significativa.

El estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Nuevo México, publicado en la revista científica PLOS ONE, contó con 75 mujeres de entre 18 y 65 años.

Los investigadores utilizaron 33 modelos tridimensionales de miembros erectos con diferentes dimensiones. Las participantes pudieron observarlos y manipularlos antes de seleccionar sus preferencias.

Respecto al tipo de relación que la mujer sostiene con ese hombre, el estudio aclara que las preferencias pueden cambiar dependiendo de lo que se busca en esa relación.

En este sentido, los vínculos duraderos pueden adquirir mayor importancia características distintas a la apariencia física, mientras que en relaciones de corta duración determinados rasgos físicos pueden tener mayor peso.

Otra revisión sistemática publicada en BJU International, que reunió mediciones realizadas por profesionales de la salud en hasta 15,521 hombres, encontró un promedio de 13.12 centímetros de longitud y 11.66 centímetros de circunferencia en erección.

Por eso, las preferencias registradas en el estudio de PLOS ONE estaban por encima del promedio, pero no por una diferencia enorme.

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