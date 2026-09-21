Nueva York busca trabajadores sin título ni experiencia: paga $331.92 al día

La Ciudad de Nueva York mantiene abiertas vacantes de tiempo completo para City Laborer que no exigen estudios ni experiencia laboral previa. La paga publicada es de $331.92 por día y uno de los principales requisitos es contar con una licencia de conducir válida en el estado de Nueva York.

Quienes buscan empleo en Nueva York sin título universitario ni experiencia previa tienen nuevas oportunidades abiertas dentro del gobierno de la ciudad.

El portal oficial NYC Jobs mantiene vigentes búsquedas para el puesto de City Laborer, un trabajo de tiempo completo que no exige requisitos formales de educación ni experiencia y tampoco requiere rendir un examen del servicio civil.

Un City Laborer es un trabajador municipal que realiza tareas físicas y operativas para la ciudad, como mover materiales, apoyar labores logísticas y conducir vehículos de trabajo. Crédito: Infografía / Georgina Eustondo | Impremedia

La remuneración publicada para estas posiciones es de $331.92 diarios. Una de las convocatorias más recientes corresponde al Department of Citywide Administrative Services (DCAS) y acepta solicitudes hasta el 11 de octubre de 2026.

Además, el Departamento de Salud y Salud Mental de NYC mantiene abierta otra búsqueda para City Laborer en Queens, también con una remuneración de $331.92 por jornada y plazo para aplicar hasta el 25 de octubre.

Vacantes sin título ni experiencia en Nueva York

La oportunidad más reciente fue publicada por el Department of Citywide Administrative Services (DCAS) el 11 de septiembre. La agencia busca una persona para trabajar como Laborer dentro de su unidad ceremonial, que depende del equipo de eventos especiales.

La unidad participa en eventos organizados por la Alcaldía, diferentes agencias de la ciudad y otros organismos públicos en los cinco boroughs.

La convocatoria es de tiempo completo, no requiere examen y establece expresamente entre sus requisitos mínimos que “no hay requisitos formales de educación o experiencia”.

El puesto tiene el Job ID 791270 y permanecerá abierto hasta el 11 de octubre de 2026.

Qué tareas deberá realizar el trabajador

Aunque no se requiere experiencia previa, se trata de un empleo principalmente físico. Entre las responsabilidades que enumera DCAS aparecen:

Mover, levantar y transportar objetos de diferentes pesos y tamaños.

Realizar tareas de trabajo manual que requieren fuerza física.

Utilizar herramientas manuales o equipos motorizados.

Operar vehículos durante el cumplimiento de algunas tareas.

Seguir instrucciones y completar trabajos dentro de los tiempos establecidos.

Trabajar tanto en equipo como de manera independiente.

La persona seleccionada trabajará para la unidad ceremonial de DCAS, que presta apoyo logístico a eventos oficiales realizados en diferentes puntos de Nueva York.

La ubicación de trabajo que aparece en la convocatoria es 1 Centre Street, Manhattan, aunque las funciones de la unidad abarcan eventos en los cinco boroughs.

Qué requisitos hay que cumplir

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que no exige diploma universitario, secundaria terminada ni experiencia laboral específica como requisito formal. Sin embargo, hay algunas condiciones que sí deben cumplirse. El postulante debe contar con una licencia de conducir válida en el estado de Nueva York. También existen requisitos médicos y físicos relacionados con la naturaleza del trabajo.

DCAS señala además que tener una Commercial Driver License (CDL) es una habilidad preferida, aunque no aparece entre los requisitos mínimos obligatorios de esta convocatoria.

En términos generales, la residencia en Nueva York debe establecerse dentro de los 90 días posteriores al nombramiento, aunque existen determinadas excepciones para empleados municipales con antigüedad.

Otra vacante paga lo mismo y está abierta hasta finales de octubre

No es la única oportunidad disponible para este tipo de trabajo. El New York City Department of Health and Mental Hygiene también busca un City Laborer para trabajar dentro del Bureau of Facilities Planning and Administrative Services.

El puesto está ubicado en Woodside, Queens, es de tiempo completo y tampoco exige requisitos formales de estudios o experiencia. La remuneración publicada vuelve a ser de $331.92 por día.

En este caso, las tareas están relacionadas principalmente con la unidad de transporte del Departamento de Salud.

Entre ellas se incluyen:

Trasladar equipos y suministros.

Cargar y descargar camiones.

Operar vehículos.

Utilizar montacargas, gatos hidráulicos y otros equipos.

Organizar inventario.

Participar en mudanzas de oficinas.

Transportar materiales y equipamiento.

Y colaborar durante activaciones de emergencia de salud pública.

La convocatoria estará abierta hasta el 25 de octubre de 2026. También en este caso se exige una licencia de conducir válida en Nueva York y existen requerimientos físicos y médicos vinculados con el puesto.

Cuánto paga el puesto de City Laborer

Las dos convocatorias vigentes publican una tarifa de $331.92 por jornada. Se trata de trabajos de tiempo completo y la remuneración del título City Laborer se expresa mediante una tarifa diaria.

Además del salario, quienes ingresan al gobierno municipal pueden tener acceso a distintos beneficios según la agencia, el cargo y el convenio correspondiente.

En la convocatoria del Departamento de Salud se mencionan, entre otros:

Seguro médico.

Plan de pensión para empleados públicos.

Programas de ahorro con impuestos diferidos.

Beneficios adicionales vinculados con el sindicato.

Programas de bienestar laboral.

Los empleados municipales también pueden reunir los requisitos para programas federales como Public Service Loan Forgiveness, destinado a determinados trabajadores del sector público que tienen préstamos estudiantiles federales.

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Cómo aplicar a estos trabajos de la Ciudad de Nueva York

Las solicitudes se realizan por Internet a través del portal oficial de empleos de la Ciudad. Para la vacante de DCAS, los candidatos deben ingresar a NYC Jobs y buscar el Job ID 791270.

La agencia aclara que no acepta consultas telefónicas, por fax o presenciales y que únicamente serán contactadas las personas consideradas para continuar con el proceso de selección.

Para la posición del Departamento de Salud, el Job ID es 783698. Antes de aplicar conviene revisar nuevamente la convocatoria porque las vacantes pueden cerrarse una vez cubierta la posición o después de la fecha límite publicada.

Más oportunidades de empleo en Nueva York

Estas búsquedas se suman a otras oportunidades laborales que diferentes organismos públicos de Nueva York mantienen abiertas en septiembre. MTA busca trabajadores en Nueva York y hay nuevas vacantes con salarios de hasta $121,000.

También NYC Public Schools abrió recientemente puestos para School Aide, Family Worker y otras categorías, algunas de ellas accesibles para personas que no tienen título universitario.

Para quienes no cuentan con estudios superiores o buscan ingresar al empleo público, las posiciones de City Laborer tienen una particularidad poco habitual: no establecen requisitos formales de educación ni experiencia, pero ofrecen una tarifa diaria de $331.92 y acceso potencial a beneficios del gobierno municipal.

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