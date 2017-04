Luis Miguel cambió de actitud y ahora es ‘el señor amable’

A decir de las personas que se han topado con el cantante en los últimos meses, el artista ahora brilla más por su buena disposición

La madurez al parecer ha marcado cambios importantes en Luis Miguel, y no sólo en el aspecto físico, del que tanto se comenta. A sus 47 años de edad, “El Sol” es otro.

A decir de las personas que se han topado con el cantante en los últimos meses, el artista ahora brilla más por su buena disposición.

De aquella estrella inalcanzable que no se dejaba ver y que se rodeaba de guardias para protegerse de las cámaras, el Luismi de hoy tiene otra actitud.

“El Sol” ahora se deja abrazar, besar y hasta bromea con las personas que se lo han encontrado paseando en Las Vegas, Los Ángeles, Miami o Acapulco“.

“Logré cumplir el sueño de mi vida. Desde 1982 que sigo a Luis Miguel”, dijo Natalia Marcote, una fan radicada en Argentina, quien saludó al artista en el Hotel Bellagio, en Las Vegas.

Con fotos y testimonios en las redes sociales, los fans coinciden al describirlo como muy sociable.

“El cielo de Las Vegas se alumbró con #elsoldemexico, sin duda alguna la mejor experiencia haber conocido #Luismiguel, un tipazo”, escribió Iván Navarrete.

“Me sorprendí: la amabilidad, el tiempo que me brindó no sólo por la foto sino por quedarse a platicar y bromear. Nunca creí que podría lograr una foto con él. Se me hizo realidad y simplemente es una muy buena experiencia haberlo conocido“, agregó.

Este admirador del artista dijo que, además de su foto, Luis Miguel posó junto a su esposa e hijas.

Mary Jurado, quien subió a las redes una foto en la que aparece abrazada del cantante, posteó que ella y el artista se rieron del término “inalcanzable” que los medios le daban al artista.

“Mi amor, tan hermoso siempre que me lo cruzo en el camino! Atento, amable, conversador, sin prisas lo amo! El mejor vecino mi Luis Miguel. Sí, vive a unas cuadras de mi trabajo“, compartió la usuaria de Facebook.

“Lo conozco desde hace 10 años. Ayer platicamos de todo aquello y recordamos buenos tiempos, es y siempre ha sido un ser maravilloso. Anoche nos reímos de la prensa que dice que es inalcanzable”, escribió Mary.

La misma impresión que ha dejado el ídolo entre sus fans también se quedó en Emilio Uribe, estilista que le hizo su nuevo look en Los Ángeles.

“Fue lo máximo trabajar con él. Demasiado amable. Es una grata persona“, afirmó Uribe.

“Es un señor muy amable, me sorprendió su forma de ser, muy linda persona”.

POR: Lorena Corpus

Sencilles y humildad… habla de tu grandeza #LuisMiguel 📷 Cortesía gbwilliams11l Una publicación compartida de Luis Miguel Radio Tu & Yo (@luismiguelradiotuyyo) el 11 de Abr de 2017 a la(s) 7:03 PDT

Siempre Junto a ti #LuisMiguel 📷 Cortesía: Mirvaz Ga. Una publicación compartida de Luis Miguel Radio Tu & Yo (@luismiguelradiotuyyo) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 6:38 PDT

Mary Jurado nos comparte su bello momento junto al Sol de México #LuisMiguel en el cual nos dice que estuvo de lo más lindo y conversador. Foto reciente en Beverly Hillis, CA. Una publicación compartida de Luis Miguel Radio Tu & Yo (@luismiguelradiotuyyo) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 8:51 PDT

#LuisMiguel una vez más dando muestras de lo accesible que es con sus fans 📍Los Angeles, CA. 📷 Cortesía: Oscar Una publicación compartida de Luis Miguel Radio Tu & Yo (@luismiguelradiotuyyo) el 11 de Abr de 2017 a la(s) 5:30 PDT