Un nido muy apaleado: América vuela alto y aún así enfrenta horas bajas

Rumores, críticas y sinsabores se viven en el ‘Ame’, que podría dejar ir a su DT y al presidente deportivo

En tiempos en los que el éxito de un proyecto futbolístico se mide sólo con campeonatos y en los que la forma de ganarlos importa menos de lo que debería, poco valen las consabidas ‘tres G’: gustar, golear y ganar.

Hoy, proyectos como el de Ricardo Peláez, presidente deportivo del Club América, encuentran detractores, propios y extraños, a pesar de que en cada una de sus decisiones haya ido siempre implícito un deseo irrefutable de satisfacer a su afición. ¡Y vaya que lo ha logrado!, aunque a veces no guste, no siempre golee y en ocasiones no gane.

El problema es que como en casi todos los equipos de futbol en la actualidad el cortoplacismo hace de las suyas, y el estado de las cosas en el nido no escapa a ese lastre.

Por esa razón todos los integrantes de un equipo resultan prescindibles y en las Águilas todos lo son y sus cabezas son susceptibles de caer.

Peláez y José Romano, presidente operativo, siguen en la tablita de la especulación de la prensa y no se diga del actual técnico Ricardo La Volpe, cuyo colchón es mucho menor que el de los directivos, pues no ha ganado nada.

Bajo esta lupa poco importa que el “Ame” sea el equipo con más ligas y copas ganadas en la historia del futbol mexicano, el que tenga más goles en primera división y el que más finales haya jugado.

Y poco importa que los azulcrema estén a un paso de clasificar a la Liguilla por decimoprimera ocasión consecutiva si ganan su partido del fin de semana frente al Atlas, todavía heridos por haber visto caer su récord de imbatibilidad de 467 minutos frente al Santos.

Se dice que de cualquier forma La Volpe está condenado a perder su puesto porque de concretarse la salida de la directiva actual, el siguiente paso de Yon de Luisa y Santiago Baños (supuestos reemplazos de Peláez y Romano) es regresar al banquillo a Miguel “Piojo” Herrera, quien vive horas felices con los Xolos de Tijuana, pero que secretamente ansía regresar.

El motivo obedecería a una profunda reestructuración del club que Televisa quiere convertir en una unidad de negocio independiente y eso tiene sus consecuencias.

El ruido es mucho e inclusive voces como la del exjugador, emblema americanista y ahora cuestionado político Cuauhtémoc Blanco ya se hicieron oír, y desde su rencor por Peláez dirige su artillería al estilo del bigotón.

Acusa que no juega a nada y que el equipo carece de identidad y que, “si de él dependiera”, Peláez ya no estaría allí.

Todo parece indicar que lo que se rumora se hará realidad en el corto plazo y se acelerará si el América queda eliminado tempraneramente tras su inminente clasificación a la fiesta grande del futbol mexicano.

Pélaez: una exitosa gestión

En un ciclo sólo manchado por un centenario gris y por ciertas contrataciones que no resultaron las más afortunadas, el saldo es positivo en el club azulcrema en los cinco años de gestión de Ricardo Peláez.

Con cinco entrenadores (el “Piojo” Herrera, Antonio Mohamed, Gustavo Matosas, Ignacio Ambriz y La Volpe), el equipo de Coapa presume:

· Dos trofeos de liga

· Dos de Concachampions

· 10 liguillas consecutivas

· Primer lugar en la Tabla de Cocientes por el no descenso con 1.69

· Además de fichajes sin despilfarros como en otros años