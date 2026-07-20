450,000 neoyorquinos se quedaron sin plan de salud este mes, pero hay opciones

El pasado 1 de julio, Martha Pacheco llamó a su médico de cabecera para sacar una cita, pero la secretaria del consultorio le recordó que el seguro médico que por años la había cubierto, ya había expirado.

La madre colombiana olvidó tomar medidas para no quedarse de repente sin cobertura médica y recordó que cartas recibidas en los últimos meses le advertían que esa era la fecha en que ella perdería su seguro. Y hoy confiesa que el panorama es de confusión.

“Me quedé sin seguro. Y lo peor es que no sé que hacer, porque una gente me dice que haga una cosa y otros que haga otra. Me preocupa tomar una decisión equivocada y que agarre un seguro que al final no me cubra todo y termine endeudándome por los tratamientos que necesito”, confiesa la ama de casa, quien hace un par de años recibió su Green Card. “O incluso que si me meto a un plan de la Ciudad, luego me digan que soy carga pública y no pueda hacerme ciudadana. No sé qué hacer. esto es muy estresante”.

Y es que los cambios que empezaron a regir desde el pasado 1 de julio en el Plan Esencial del estado de NY, (subsidiado por el Estado), debido a los recortes de fondos federales, impulsados por el presidente Trump, dejaron sin cobertura a unos 450,000 neoyorquinos, 200,000 de ellos en la Gran Manzana, como Martha Pacheco, quienes no ocultan su frustración y preocupación.

“Con eso Trump nos puso todo patas arriba”, asegura la afectada, quien forma parte del grupo de neoyorquinos con ingresos anuales de entre $31.920 y $39.900 dólares, que le permitían calificar a un seguro sin costo con el Plan esencial.

Sin embargo, se espera que neoyorquinos que cumplen con otros requisitos de ingresos conserven su cobertura. Pero aquellos que se beneficiaban del Plan Esencial, con edades entre 19 y 64 años, cuyos ingresos resultan demasiado elevados para beneficiarse del Medicaid, pero insuficientes para pagar un seguro privado, por lo que tenían beneficios integrales sin primas mensuales ni deducibles, están “pariendo chayotes”. Y el Estado no podrá ampliar criterios de elegibilidad.

La buena noticia en medio del oscuro horizonte, es que a pesar de los dolores de cabeza que la novedad implica para neoyorquinos que se quedaron con su cobertura médica en al aire, hay opciones en el camino.

Por ello, autoridades estatales y municipales advierten “que no cunda el pánico”, y han lanzado varias campañas informativas para que los afectados conozcan lasalternativas que tienen para no perder el acceso a planes de salud asequibles, o incluso sin costo.

Así lo manifestó el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, quien instó a los neoyorquinos de los cinco condados que hayan perdido su seguro de salud a que llamen al 311 y soliciten “ayuda con la cobertura de salud”. También pueden enviar un mensaje de texto con la palabra “CoveredNYC” al 55676 para recibir orientación multilingüe sobre cómo encontrar opciones de cobertura alternativas.

El mandatario local recordó que la Ciudad cuenta además con el “NYC Care”, un programa de acceso a atención de salud que ofrece servicios médicos a bajo costo o sin costo alguno a neoyorquinos sin seguro, sin importar sus ingresos o estatus migratorio.

“La atención médica es un derecho humano, no un privilegio reservado para quienes pueden pagarla. Ningún neoyorquino debería faltar a sus citas médicas, ignorar síntomas preocupantes o arriesgarse a la bancarrota por no poder costear una visita al médico”, dijo el burgomaestre.

“Mientras el gobierno federal opta por retirar la atención médica a los trabajadores, Nueva York elige un camino diferente. Nos aseguramos de que todos los neoyorquinos sepan a dónde acudir para obtener atención asequible, ayuda para la inscripción y los servicios que necesitan”, dijo el líder de Nueva York. “Queremos que cada neoyorquino sepa que cuenta con el respaldo del gobierno de la Ciudad”.

Alister Martin, comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, también dio una voz de aliento y aseguró que las autoridades municipales están listas para tenderle la mano a quienes se quedaron sin cobertura de salud y recalcó que habrá ayuda disponible para que nadie tenga que dejar de recibir atención.

“Como médico de urgencias, he visto de primera mano lo que sucede cuando las personas pierden su cobertura médica. No dejan de enfermarse, sino que dejan de recibir atención hasta que la situación se convierte en una emergencia“, manifestó el funcionario. “El acceso a una cobertura asequible es un salvavidas. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York está listo para llegar a los neoyorquinos allí donde se encuentren y asegurarse de que nadie pierda su cobertura por no saber que había ayuda disponible”.

Mitchell Katz, presidente y director ejecutivo de los hospitales públicos de NYC Health + Hospitals, dio el mismo parte de esperanza y destacó que las unidades hospitalarias que maneja la Ciudad al rededor de los cinco condados, al igual que las clínicas comunitarias, están listas para atender a todo neoyorquino que lo necesite.

450,000 neoyorquinos quedaron sin seguro desde el 1 de julio, pero hay opciones. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“En NYC Health + Hospitals instamos a nuestros pacientes a continuar con su atención médica, seguir tomando sus medicamentos y asistir a sus citas programadas”, dijo el jefe de los hospitales de la Gran Manzana. “Nuestros asesores financieros están listos para ayudar tanto a los pacientes actuales como a los nuevos a encontrar una nueva opción de seguro médico o uno de los cuatro programas de asistencia financiera dedicados, como NYC Care. Atenderemos a todos los neoyorquinos sin excepción”.

La administración municipal también explicó que quienes han perdido la cobertura del Plan Esencial de salud que tienen ingresos de entre el 200% y el 250% del nivel federal de pobreza son elegibles para un “periodo de inscripción especial” y pueden inscribirse en un plan de salud calificado a través del mercado de seguros New York State of Health, sin tener que esperar al periodo de inscripción abierta que comienza en noviembre.

Es importante tener en cuenta que el periodo de inscripción especial durará 60 días, solo hasta el 1 de septiembre y proporcionará cobertura retroactiva para la atención médica recibida desde el 1 de julio.

Desde el sector del Estado, aunque también hay una voz esperanzadora para que quienes perdieron la cobertura de salud puedan encontrar alternativas asequibles, aseguran que tienen claro que no podrán encontrar financiamiento para todos, y culpan directamente a los copartidarios del presidente Trump.

“Los republicanos del Congreso son responsables de estos recortes tras haber votado a favor de privar a los neoyorquinos de su atención médica. Si bien hemos advertido reiteradamente que ningún estado puede compensar plenamente estos recortes draconianos del gobierno federal, estamos comprometidos a apoyar a los neoyorquinos que han perdido su cobertura sanitaria”, aseguró una vocera de la Gobernación, quien instó a las personas afectadas a que miren a través del Departamento de Salud las alternativas que les quedan. “Les animamos a visitar NYstateofhealth.ny.gov para evaluar sus opciones de cobertura de cara al futuro”.

Asimismo, la oficina de la Gobernadora Hochul mencionó que desde el 1 de abril se enviaron notificaciones a 450,000 afiliados afectados para informarles sobre el cambio de cobertura, donde se les advierte que tienen hasta el 30 de agosto para inscribirse a un nuevo seguro para evitar una interrupción. Es decir que quienes se inscribieron a tiempo para elegir un nuevo plan pudieron iniciar su acceso a salud el mismo 1 de julio.

A pesar de las voces de optimismo y esperanza promovidas desde el estado y la Ciudad, expertos en asuntosde salud advierten que al final, habrá damnificados por el fin del Plan Esencial de salud, principalmente si viven fuera de los cinco condados.

Así lo aseguró Carlos Arnao, director de comunidades de salud de la organización NYIC (New York Immigration Coalition), tras advertir que la Gran Manzana ofrece programas alternativos de acceso a la salud como el NYC Care, que podrá recibir a buena parte de los afectados, a diferencia del resto del estado, donde no hay planes a gran escala similares y sin costo.

“Lo bueno de la Ciudad es que cuenta con el NYC Care que ayuda a personas que no tienen recursos para pagar un seguro médico por asuntos de estatus migratorio o finanzas”, dijo Arnao. “Lo que no sabemos es si la Ciudad va a tener los recursos necesarios para poder atender bien a todo este nuevo flujo de personas, pues aunque el año pasado el programa operó con $100 millones, no es suficiente dinero para atender bien a todos”.

Al mismo tiempo, el experto en salud vaticinó que el gran problema que se evecina es que habrá muchas personas que van a preferir no tener que lidiar con cambios de seguro pensando que como no se han enfermado, quizá no va ser necesario tener una cobertura médica.

“Ahí es donde se va a sentir más el impacto, porque quienes prefieren tomar el riesgo de no entrar a nuevos planes, a futuro pueden verse afectados porque las enfermedades no van a esperar”, dijo Arnao. “Por eso mi recomendación es que todos los que pedieron el seguro, se comuniquen con hospitales o clínicas locales, donde hay personas que pueden ayudarlos a buscar opciones”.

Datos

1 de julio entraron en vigor cambios del Plan esencial de salud en NY

450,000 neoyorquinos perdieron su cobertura de salud bajo ese plan

200,000 de ellos viven en la Gran Manzana, buena parte de ellos latinos

$31,920 y 39,900 dólares era el rubo que permitía a neoyorquinos acceder al Plan Esencial, pero deberán buscar otras alternativas

30 de agosto termina el período de inscripción especial a un nuevo seguro que puede hacerse desde ya

Ciudad advierte que hay opciones de cobertura