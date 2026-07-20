Pentágono identifica oficialmente a los dos militares fallecidos en Jordania

El Departamento de Defensa y el Comando Central (CENTCOM) revelaron la identidad de los dos militares fallecidos en Jordania a consecuencia de una agresión con misiles y drones, y brindaron datos de un efectivo como desaparecido.

La soldado Isabella Gonzales, de 19 años de edad y originaria de Carrollton, Texas, figura como una de las bajas confirmadas. Estaba asignada al 1.er Batallón del 57.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, indicó el Pentágono.

Esta unidad se encuentra integrada dentro de la 52.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente de forma directa al 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército, cuya sede principal opera en Ansbach, Alemania.

La segunda víctima identificada es el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, quien falleció el 18 de julio debido a la gravedad de las heridas sufridas el día anterior durante la incursión enemiga. Es originario de Ewa Beach, Hawaii.

El oficial cumplía funciones en el 2.º Batallón del 55.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, componente adscrito al 32.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército, con base en Fort Bragg, Carolina del Norte.

Según informó el Pentágono, los fallecidos prestaban servicios en la base aérea de Muwaffaq Salti, instalación internacional que sufrió el impacto del armamento iraní el pasado viernes.

Efectivos desaparecidos y peritaje del CENTCOM

El Comando Central de Estados Unidos, organismo que coordina el despliegue de tropas en Oriente Medio, informó que un tercer integrante militar permanece desaparecido. Especialistas de la institución realizan análisis minuciosos sobre restos humanos recuperados en la zona para confirmar su correspondencia.

Por otra parte, el CENTCOM notificó el fallecimiento de otro soldado estadounidense el sábado en Irak. El suceso aconteció durante maniobras destinadas a la eliminación segura de un dron iraní previamente derribado.

El Departamento de Defensa aplica una política estricta que prohíbe divulgar públicamente los nombres de los fallecidos hasta transcurrir un lapso mínimo de 24 horas posterior a la notificación oficial recibida por sus familiares.

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