¿Por qué los restaurantes están dejando de usar DoorDash y Uber Eats?

El auge del servicio de comida a domicilio impulsado durante la pandemia comienza a perder fuerza para muchos restaurantes en Estados Unidos. Aunque plataformas como DoorDash y Uber Eats ayudaron a miles de negocios a llegar a más clientes, cada vez más propietarios consideran que las altas comisiones afectan demasiado sus ganancias y están optando por desarrollar sus propios sistemas de pedidos.

Las comisiones son el principal motivo del cambio

Durante años, las aplicaciones de entrega se convirtieron en un canal clave para los restaurantes, pero el costo de ese servicio ha generado un creciente descontento.

Las comisiones que cobran estas plataformas suelen representar entre el 15% y el 30% del valor de cada pedido, reduciendo considerablemente el margen de utilidad de los negocios.

Esta situación ya se refleja en las decisiones de los empresarios del sector.

De acuerdo con una encuesta realizada en enero a 450 operadores de restaurantes y citada por Restaurant Business Online, el 53% planeaba reducir o eliminar el uso de plataformas de entrega de terceros, mientras que solo el 32% esperaba continuar trabajando con su proveedor actual.

Ante este panorama, numerosos establecimientos han comenzado a invertir en aplicaciones propias y sistemas de pedidos directos para conservar una mayor parte de los ingresos generados por cada venta.

Algunos restauranteros ya abandonaron estas plataformas

Uno de los casos más representativos es el de Javier Trujillo, propietario de cinco restaurantes en Omaha, quien decidió dejar de trabajar con DoorDash y Uber Eats después de analizar el impacto financiero que tenían estas aplicaciones en sus negocios.

En declaraciones a Entrepreneur, el empresario reveló que durante el año pasado pagó cerca de $188,000 en comisiones por entregas.

Además del costo de las tarifas, explicó que en ocasiones los restaurantes terminaban absorbiendo las pérdidas de pedidos que ya habían sido preparados, pero que nunca fueron recogidos por un repartidor.

Según Trujillo, estos factores terminaron por hacer insostenible el modelo para sus establecimientos.

Texas Roadhouse apuesta por una estrategia diferente

Mientras algunos restaurantes rompen relaciones con las plataformas de reparto, otros buscan un modelo intermedio que les permita conservar mayor control sobre la experiencia del cliente.

Ese es el caso de Texas Roadhouse, una de las cadenas de restaurantes casuales más grandes de Estados Unidos, que actualmente prueba un sistema de entrega de primera mano.

La analista Sharon Zackfia Silberman señaló que esta estrategia podría convertirse en una herramienta adicional para impulsar las ventas en el futuro, aunque no espera una expansión nacional en el corto plazo.

“No esperaríamos una expansión nacional en el corto plazo, dado que el crecimiento orgánico de los pedidos para llevar sigue siendo sólido, sino más bien como una herramienta adicional en el futuro”, explicó.

Silberman añadió que las sucursales que participan en el programa piloto se encuentran en mercados suburbanos, urbanos y turísticos.

Asimismo, indicó que Texas Roadhouse parece utilizar un servicio de reparto operado por DoorDash, pero integrado bajo la identidad de la propia cadena de restaurantes.

La analista reconoció que gran parte de estos pedidos probablemente provendrá de clientes que anteriormente utilizaban plataformas de terceros, más que representar ventas completamente nuevas.

Sin embargo, considera que el sistema podría ayudar a incrementar el volumen de pedidos y, al mismo tiempo, brindar a la empresa un mayor control sobre la relación con sus clientes.

Actualmente, Texas Roadhouse no cuenta con un servicio oficial de entrega a domicilio en todo el país.

No obstante, algunas de sus sucursales permiten realizar pedidos mediante DoorDash y Uber Eats tanto para entrega como para recoger en el establecimiento.

La cadena compite directamente con restaurantes como Outback Steakhouse, Logan’s Roadhouse, LongHorn Steakhouse, Chili’s y Applebee’s, en un mercado donde cada vez más empresas buscan reducir su dependencia de las plataformas de reparto tradicionales.

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