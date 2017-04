Alerta de operativo por fraude dirigido a inmigrantes

En mi columna Consulta Migratoria®, que esta semana celebra seis años de existencia, alerto sobre nuevos reportes de estafadores al acecho de inmigrantes

Durante los seis años que he escrito esta columna, he informado sobre diferentes tópicos, incluyendo las formas de obtener un estatus legal migratorio y cómo evitar ser víctima de fraude. Nuevamente, me toca informarles que las autoridades han descubierto un operativo de estafadores cuyo blanco son inmigrantes.

Según las autoridades, los estafadores están usurpando el número de la línea telefónica de asistencia de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS OIG, siglas en inglés) para cometer fraude.

Los estafadores emplean tecnología que permite hacer “spoofing”, que falsifica la información que se transmite al identificador de llamadas. Al comunicarse con sus víctimas, el número que aparece en pantalla aparenta ser el 1-800-323-8603 y dicen ser empleados de “Inmigración de Estados Unidos” (U.S. Immigration), pero en realidad, es una trampa, porque no están llamando de ese número telefónico.

Los estafadores usan varias tácticas para extraer información personal de sus víctimas, incluyendo hacerles creer que han sido víctimas de robo de identidad.

El DHS OIG nunca llama al público por medio de su línea telefónica. Solamente usa esa línea de asistencia para recibir información del público, incluyendo reportes de fraude, abuso o mala administración de los programas del DHS.

No conteste llamadas del número 1-800-323-8603. Tampoco provea información personal si recibe esta clase de llamadas.

Si ha sido víctima de esta clase de fraude, presente una queja con el DHS OIG por medio de su línea telefónica de asistencia (1-800-323-8603) o su sitio web. También puede quejarse con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por medio de su sitio web.

Cómo verificar si una llamada es del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)

Si desea verificar si una llamada es de USCIS, puede:

* Llamar al Centro Nacional de Servicio al Cliente al 1-800-375-5283 para preguntar si necesita hacer algo sobre su caso o estado de inmigración.

* Hacer una cita de InfoPass para visitar una oficina local de USCIS para preguntar sobre su caso migratorio.

* Utilizar el servicio myUSCIS para encontrar información actualizada sobre su aplicación y determinar si el gobierno recientemente le ha enviado una carta solicitando más información para su caso.

Funcionarios de USCIS nunca lo amenazarán o pedirán el pago por teléfono o por correo electrónico. Si USCIS necesita algún pago, le enviaran una carta en papelería oficial de USCIS pidiendo el pago.

Nunca dé un pago por teléfono a una persona que se declare ser un oficial de USCIS. Usted debe proteger su información personal y no proporcionar detalles sobre su solicitud de inmigración en ningún área pública.

Para más información y consejos de inmigración, lea mi blog InmigracionHoy.com.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos y presentador de segmentos televisivos de inmigración de El Abogado a Tu Lado en NY1 Noticias. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.