Knicks siguen imbatibles al vencer a Spurs en segundo duelo de las finales NBA

Los New York Knicks extendieron a 13 el número de triunfos consecutivos en playoffs, para vencer 105-104 a los San Antonio Spurs y tomar ventaja de 2-0 en la final de la NBA.

En un partido de alta tensión y pura estrategia física, New York Knicks volvió a dar un golpe de autoridad histórico al conquistar el AT&T Center por segunda noche consecutiva, consolidando una ventaja dorada de 2-0 en la lucha definitiva por el anillo de campeones.

El quinteto de la “Gran Manzana” borró de la pista las virtudes de su rival y revalidó su gran momento colectivo ante una fanaticada texana que no podía creer el desenlace del compromiso.

Con este panorama inmejorable, la serie ahora se traslada al mítico Madison Square Garden, donde el conjunto local tendrá la oportunidad de oro de redondear la faena ante su público y ponerse a un paso del título absoluto.

El Juego 3 de las Finales se llevará a cabo el próximo lunes.

Partido con muchas idas y vueltas

Al igual que en el primer encuentro, los Knicks tuvieron que venir de atrás luego de verse en desventaja durante gran parte de la primera mitad, llegando a estar abajo por 12 puntos.

Sin embargo, reaccionaron con un dominante segundo cuarto, en el que superaron 31-18 a los Spurs para darle la vuelta al marcador y comenzar a construir una ventaja que alcanzó los nueve puntos antes del último periodo.

San Antonio respondió en el cierre del partido con una racha de 14-0 que igualó el marcador e incluso le permitió tomar una breve ventaja. No obstante, Jalen Brunson apareció en los momentos decisivos y encestó un tiro libre con 9.5 segundos por jugar para asegurar el triunfo de Nueva York.

Karl-Anthony Towns anotó 21 puntos y capturó 13 rebotes, mientras que Brunson y Mikal Bridges anotaron 20 puntos cada uno para los Knicks

La banca de los Knicks también fue determinante en la recta final, con aportaciones clave de Landry Shamet y Miles McBride, quienes conectaron canastas importantes para contener la reacción de los Spurs y acercar a su equipo al título.

Victor Wembanyama queda en deuda

El gran foco de las críticas tras la segunda derrota de los Spurs recae sobre su máxima superestrella, Victor Wembanyama.

Wemby's costly turnover in the finals seconds of Game 2…



Tough. pic.twitter.com/96BRj8L5Aj — Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2026

El espigado pívot francés, llamado a ser el factor determinante de la serie para los de Texas, se vio completamente neutralizado por el esquema de doble marca y la asfixiante presión física que le plantó el cuerpo técnico de los Knicks en la pintura.

Los números de ‘Wemby’ en este segundo enfrentamiento reflejan la noche gris que vivió sobre la pista: apenas pudo aportar 14 puntos, capturó 7 rebotes y repartió 2 asistencias.

Su efectividad en los tiros de campo cayó notablemente a un preocupante 35%, viéndose forzado a tomar lanzamientos incómodos desde la línea de tres puntos donde falló la mayoría de sus intentos.

Además, acumuló 5 pérdidas de balón y se vio complicado por problemas de faltas personales desde el tercer cuarto, quedando en deuda con una afición que esperaba una actuación de leyenda para emparejar las Finales.

Terminó con 29 puntos, pero lució errático en los minutos finales, fallando el último disparo con el que definió el resultado.

WEMBY HAD A CHANCE TO WIN IT WITH THIS SHOT ?? pic.twitter.com/doTSdRbX6h — Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2026

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