Juez ordena a Trump permitir peticiones de asilo y permisos de trabajo

Un juez federal ordenó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump retomar los procedimientos de peticiones de asilo, los permisos de trabajo correspondientes y desbloquear las peticiones de personas de 39 países.

El juez de una Corte de Distrito en Rhode Island, John J. McConnell Jr., criticó que las políticas migratorias del presidente Trump estén impulsadas por un sentimiento “antiinmigrantes”, afectando a miles de familias.

“Más de seis meses después, muchas de estas personas siguen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna posibilidad real de planificar su futuro”, escribió el juez McConnell.