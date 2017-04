BuenosDíasNYC: Últimos días del festival Tribeca

Hoy nos visitó en nuestra redacción la nutrióloga clínica y especialista en medicina estética dominicana Dra. Gi (en la foto con nuestra editora de LifeStyle Liseth Pérez). Visita el enlace en nuestro perfil para que no te pierdas los útiles consejos que dio a nuestros lectores #eldiariony #dragi #dominicana #nuevayork #nyc #EDNY

A post shared by El Diario Nueva York (@eldiariony) on Apr 25, 2017 at 11:10am PDT