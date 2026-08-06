Mario Cimarro se está divorciando y enfrenta denuncia por violencia doméstica

Esta semana, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová anunció que se estaba separando del actor Mario Cimarro tras ocho años de relación y una hija en común. La modelo hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram.

Gregušová también aprovechó sus redes sociales para contar que ella y su hija, Brianna, se mudaron de Estados Unidos a Eslovaquia, donde la modelo nació. La mudanza la pudieron hacer luego de que un juez le permitiera sacar a la niña del país; ambas comienzan una nueva vida al mismo tiempo que sigue el proceso de divorcio.

Además del proceso de divorcio, Cimarro también enfrenta una denuncia por violencia doméstica. Según han explicado algunos medios, la modelo fue víctima del actor cubano durante el 2025. Tras el anuncio de separación y mudanza, también se compartió un episodio del podcast “Sisters Unmasked”, el cual Gregušová tiene junto con su hermana.

Según se ha revelado, la modelo habló sobre el tema en este episodio, asegurando que había sido víctima de violencia doméstica. Al parecer, estaba esperando salir del país para poder hablar libremente sobre el tema.

En el podcast, declaró: “Quisiera confirmar la información más importante. No es solo una especulación. Es cierto, hubo violencia doméstica. No ocurrió una, ni dos, ni tres veces. Cuarenta veces, multiplícalo por dos”.

En el mismo episodio también reveló que, tras una sentencia judicial, se le otorgó protección a ella y a Cimarro se le impuso una orden de alejamiento.

¿Qué ha dicho Mario Cimarro?

En medio del proceso judicial que enfrenta tras ser acusado de violencia doméstica, Mario Cimarro ha usado sus redes sociales en los últimos días para hablar sobre un supuesto veto que se le hizo en la cadena televisiva Telemundo.

Por ahora, el actor cubano no ha dicho nada sobre los cargos que enfrenta ni sobre su separación. Sin embargo, en su cuenta de Instagram afirma ser un “padre devoto”.

Además de hablar sobre el veto que supuestamente le hicieron en Telemundo, también compartió un video en Instagram en el que da su opinión sobre lo que fue “Pasión de Gavilanes 2”, una apuesta que hizo la cadena por continuar y aprovechar el éxito que tuvo la telenovela que originalmente se estrenó en el 2003.

Declaró: “Ya van a ser cinco años que terminamos esa aberración de ‘Pasión de Gavilanes 2’ y Telemundo a mí no me deja trabajar en ninguna parte… no me dejan y, para colmo, ni siquiera en Miami, ni siquiera aquí, en territorio nacional de Estados Unidos, me dejan trabajar”.

Sigue leyendo:

• Karol G anunció colaboraciones con Drake y Bruno Mars para su nuevo álbum

• Lorenzo Méndez rompe el silencio sobre su regreso con Claudia Galván y el hijo que están esperando

• Cristiano Ronaldo le deja algo claro a Georgina Rodríguez tras las críticas sobre su cuerpo: “Es normal que te envidien”