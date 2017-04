Johnny Depp arremete contra sus ex administradores por sus deudas de 40 mdd

A principios de año, el actor demandó al equipo de The Management Group, encargado de administrar su dinero

Johnny Depp negó que una serie de gastos irresponsables haya causado que perdiera millones de dólares, como alegan los ex administradores de sus finanzas.

A principios de año, el actor de Piratas del Caribe demandó al equipo de The Management Group, encargado de administrar su dinero, por presunta violación de contrato y negligencia.

Según Depp, los errores de sus ex administradores causaron que tuviera una deuda mayor a los 40 millones de dólares.

The Management Group, en una contrademanda, dijo que el histrión había provocado la situación al hacer gastos extravagantes que le costaban más de 2 millones de dólares al mes.

En una nueva entrevista con The Wall Street Journal, Depp les respondió.

“¿Por qué no me abandonaron como cliente si estaba tan fuera de control? He trabajado muy duro por varios años y confié en muchas personas, algunas de las cuales claramente me decepcionaron“.

Además, según The Hollywood Reporter, Depp defendió su derecho a hacer los gastos que él quiera.

“Es mi dinero. Si quiero comprar 15 mil bolas de algodón al día, es asunto mío“, dijo.

El intérprete dijo que la demanda de The Management Group incluye afirmaciones falsas, entre ellas, que pagó 18 millones de dólares por un yate de lujo.