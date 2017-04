¿Alguna vez has tomado un “break” de las redes sociales?

Según un estudio publicado en la revista Forbes, el incremento del uso de las plataformas sociales podría estar relacionado con la depresión, sentimientos de soledad, envidia y hasta baja autoestima

A primera vista, pareciera que la pregunta no tiene cabida en la vida de la conocida generación de ‘milenios’, o personas jóvenes que nos mantenemos literalmente pegados de los teléfonos celulares y de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, ocurre más a menudo de lo que tú o yo podamos imaginarnos.

¿Quién no ha pensado en cancelar o desactivar temporalmente su perfil en una red social?

Mi amigo Pedro lo hace con frecuencia cuando se cansa de discutir con su esposa una y otra vez por los mensajes que intercambia con amigas; mi amiga Martha, lo ha hecho más de una vez cuando termina una relación sentimental y quiere estar completamente aislada de la realidad, pero yo, hasta la fecha no me he atrevido a darle ‘cancelar’ o ‘desactivar temporalmente’ a una red social. ¿Y tú?

Un estudio realizado por la Prensa Asociada y por NORC, el Centro para la Investigación de Asuntos Públicos, reveló que los jóvenes si hacen ‘pausas’ en su uso de las redes sociales, y que éstas, en ocasiones duran hasta más de una semana.

¿Las razones?

Muchas. Algunos dicen que lo han hecho para concentrarse mejor en sus estudios, otros confiesan que optan por esa opción cuando sus padres los molestan, y sorprendentemente, un sector lo hace porque simplemente se cansó de lo que calificaron como ‘conflicto y drama’. Sea cual sea la razón, lo cierto es que lo hacen.

¿Será saludable hacerlo?

Según un estudio publicado en la revista Forbes, el incremento del uso de las plataformas sociales podría estar relacionado con la depresión, sentimientos de soledad, envidia y hasta baja autoestima. Si todo esto es cierto, entonces quizás será bueno seguirle el paso a los ‘milenios’ y tomar, de vez en cuando, un merecido descansito o vacaciones de las redes.

En conclusión, y a nivel personal, he intentado monitorear mi propio uso de las redes y el tiempo que le dedico a cada una de ellas. En la vida todo debe hacerse con moderación, y aunque hoy en día pareciera casi imposible estar desconectado totalmente de un mundo digital, no podemos dejar a un lado el mundo real que nos rodea. Nada puede compararse a tomarse un café con un amigo, darle un abrazo a un ser querido o escucharle la voz a un ser amado.

Aunque el día solo tiene 24 horas, cuando queremos, existe tiempo para todo. Si, hasta para ver que mensajes nos han llegado por las redes, y tiempo para decir ‘basta’ y desconectarte un poco.

¿Y tú te desconectas?

Espero tus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa