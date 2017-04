Video: Despiertan los bats de Dodgers y logran una remontada de alarido ante Philadelphia

Desde 2006 un equipo no conectaba tres cuadrangulares seguidos (back to back to back) para igualar un juego en la novena entrada

Adrian Gonzalez celebra la remontada de los Dodgers con sus compañeros Clayton Kershaw, Yasmani Grandal y Cody Bellinger.

