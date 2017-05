Con “cacerolazo” recibirán a Trump en su regreso a NYC

La bienvenida que los neoyorquinos están preparando al presidente Donald Trump, en lo que será su primera visita como mandatario a Nueva York este jueves, promete ser todo, menos cálida. Organizaciones ciudadanas y activistas planean aguarle la fiesta al mandatario con manifestaciones a sólo unas cuadras del lugar que estará visitando: el Museo Intrepid Sea, Air & Space.

Una de las protestas no se hará sólo con pancartas y carteles, sino que los activistas están preparando un “cacerolazo” en el DeWitt Clinton Park, en la calle 54, en Manhattan. Ahí estarán golpeando ollas y sartenes, como se hace en Latinoamérica, como muestra de su descontento con la nueva administración.

“Es una forma que tiene la gente para simbólicamente ahogar el discurso de Trump”, explicó Joe Dinkin, organizador de la manifestación y vocero de Working Families Party, a amNY

Esta demostración comenzará a las 2 p.m. este jueves y los organizadores están invitando a quienes quieran unirse a asistir con ollas y sartenes para hacer el cacerolazo lo más grande posible. Otros grupos, como la Women’s March Alliance, se unirán a las actividades para mostrar su oposición a las políticas de Trump en áreas como inmigración, salud e impuestos.

La organización Rise and Resist tiene planificada una manifestación en la calle 44 Oeste y en la avenida 12 a las 3 p.m., mientras que la New York Immigration Coalition y la Immigrant Action Fund tienen programadas otra protestas afuera de la Torre Trump a las 8 a.m.

La visita del mandatario se debe a las conmemoraciones del aniversario 75 de la batalla de Coral Sea y cuyas actividades se realizarán en el museo Intrepid Sea, Air & Space. Trump además se reunirá con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull.