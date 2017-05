Chris Pratt sobre Zoe Saldaña en Guardians of the Galaxy: “Es fabulosa, una auténtica estrella de cine”

"No tiene un mal ángulo", dijo Pratt de su compañera en Guardians of the Galaxy Vol. 2

Cowboy en “The Magnificent Seven”, cuidador de dinosaurios en “Jurassic World”, soldado en “Zero Dark Thirty”, atleta en “Moneyball”, viajante espacial en “Passengers”… Hollywood está empeñado en hacer de Chris Pratt una estrella y el actor de Minnesota, que arrancó su carrera en televisión, no quiere dejar pasar la oportunidad.

Ahora retoma el personaje de Peter Quill / Star-Lord en “Guardians of the Galaxy Vol. 2“, que se espera sea una de las películas más taquilleras del año. Hablamos por teléfono con Pratt días antes del estreno.

Pregunta: ¿Qué es diferente en este “Vol. 2” de Guardians of the Galaxy?

Chris Pratt: Es completamente diferente, pero sigue siendo muy sorprendente. La emoción, la música… es realmente increíble.

P.: Tus compañeros sufrieron horas cada día con sus complicados maquillajes y prótesis. Tú fuiste el consentido del rodaje…

C.P.: Jajaja, sí. Me consintieron bastante, aunque sí tenía un maquillaje más sencillo. Mientras hacía tiempo en el gimnasio.

P.: Y se nota que ganaste músculo en este film.

C.P.: Así lo decidí yo para parecerme más al personaje de los comics de Marvel.

P.: ¿Cómo es trabajar con Zoe Saldaña?

C.P.: La química que se ve es directamente fruto de nuestra buena relación. Confío en ella. Es fabulosa, una auténtica estrella de cine. No tiene un solo mal ángulo y tiene una voz increíble.

P.: “Guardians of the Galaxy”, “Jurassic World”, “The Magnificent 7”, “Passengers”… Estás explotando en los últimos años. ¿Te imaginabas que esto podía pasar?

C.P.: Aún estoy asimilándolo. Nunca lo hubiera imaginado. Pero yo siempre estuve contento desde el principio. En Hollywood, si piensas mucho en lo que puedes llegar a ser, no disfrutas de lo que tienes y pierdes foco.

P.: ¿Cómo manejas esa fama?

C.P.: Bien. No es lo que busco, pero la mejor manera de llevarlo es ser optimista y no enfocarse en eso. También creo que se deben aprovechar las oportunidades que te da ser famoso, como dar de vuelta a la comunidad.

P.: ¿Quieres enfocarte en la actuación o te planteas producir o dirigir?

C.P.: Producir sí. Ya tengo algunos proyectos en marcha. También veo que con cada rol gano experiencia y participo más en la película, colaboro más con el director… Aporto más que simplemente aprenderme mis líneas. Así que quizá en unos años, como en 10, quién sabe, me anime a dirigir.

P.: ¿Y ahora mismo?

C.P.: Vuelvo a Londres, al rodaje de la segunda parte de Jurassic World, que frené para la promoción de Guardians of the Galaxy.