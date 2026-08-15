Inés García comparte las fotos de su outfit para la fiesta de su novio Lamine Yamal

El pasado 12 de agosto, Lamine Yamal celebró su cumpleaños casi un mes después del día de su nacimiento, 13 de julio. No obstante, los distintos protagonistas esperaron que el futbolista compartiera un clip en especie de resumen del evento, para postear sus distintas fotografías de la grandiosa fiesta que preparó la joven estrella de 19 años.

Inclusive, la pareja de Lamine Yamal, Inés García, la influencer española que recientemente fue la que difundió un carrusel de los momentos más importantes que disfrutó ese día.

Inés García lució un vestido corto en la “Pink Party”

Este evento realizado en la finca Mas de Sant Lleí, cerca de Barcelona, tuvo una temática impuesta por el futbolista campeón del mundo, pidiéndole a todos los invitados que asistieran con una prenda color rosado (Pink Party).

La primera que cumplió con ese requisito fue justamente Inés, quien lució un vestido corto rosa con escarchas hecho a medida por la firma española Bonet Studio, según se puede apreciar en la primera imagen de su carrusel. “Magical pink night“, colocó la influencer como pie de esa publicación y el futbolista no tardó en comentarle: “Mi mujer“, con unos corazones rosados.

Nada de separación

En esta publicación, Inés compartió fotografías sola con su vestido, también de sus padres, compartiendo con amigos e incluyó tres pasándola de maravilla con su novio.

Esos románticos también sirvieron para confirmar que se mantienen bien unidos, luego de los distintos rumores de separación que emergieron por el viaje vacacional de Lamine Yamal a Colombia, tras haber visitado solo esa región.

Los artistas latinoamericanos encendieron la fiesta de Lamine Yamal

Como fiel aficionado al reguetón, el joven delantero contó con invitados como Mike Towers, Ozuna y con quien viene compartiendo desde Colombia, su amigo Ryan Castro, quienes pusieron a bailar a todos en la fiesta.

Entre otros artistas destacaron Grupo Frontera, Bad Gyal y el rapero Morad; siendo estos dos últimos españoles. Evidentemente, se trató de un evento con un ambiente bastante jovial y con cantantes de etiqueta que hicieron que fuera un gran cumpleaños 19 para Lamine Yamal.

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