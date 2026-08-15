NYPD despliega 700 agentes en Alto Manhattan ante alerta por nuevo “teen takeover”

Las autoridades de Nueva York refuerzan este fin de semana la seguridad en Inwood y Washington Heights, en el Alto Manhattan, ante la posibilidad de un nuevo “teen takeover”, luego de los disturbios registrados la semana pasada tras el Desfile del Día Dominicano, que dejaron un joven de 23 años muerto y daños materiales por cientos de miles de dólares.

Alrededor de 700 agentes del Departamento de Policía de Nueva York se desplegarán en la zona para evitar que se repitan las escenas del pasado domingo, cuando una multitud de jóvenes tomó las calles de Dyckman Street, bloqueó el tránsito, se subió sobre vehículos estacionados y causó destrozos en comercios y propiedades, reseñó ABC 7 NY.

La medida responde también a publicaciones en redes sociales que alertan sobre una posible nueva concentración para este domingo. El NYPD confirmó a CBS News New York que está al tanto de la convocatoria y señaló que mantendrá presencia policial en el área mientras monitorea la información relacionada con el evento.

“Lo que experimentamos en esta parte de nuestra comunidad fue inaceptable, fue peligroso”, afirmó la concejal Carmen De La Rosa, quien aseguró que los residentes tuvieron dificultades para llegar de manera segura a sus viviendas y que los daños materiales alcanzaron cientos de miles de dólares.

El episodio de la semana pasada ocurrió después de que el Desfile del Día Dominicano transcurriera sin incidentes importantes. Horas más tarde, las calles de Inwood quedaron abarrotadas y se produjeron altercados. En medio de ese contexto, un hombre de 23 años murió apuñalado tras una discusión.

Vecinos consultados por CBS News describieron escenas de caos. Julia Venuti relató que algunos jóvenes bailaban sobre automóviles estacionados y posteriormente ingresaron a propiedades privadas. Imágenes obtenidas por el medio muestran a integrantes de la multitud entrando en el terreno de un edificio residencial donde, según los residentes, viven principalmente personas mayores.

La preocupación se ha extendido entre comerciantes y habitantes del sector. Nancy Preston, residente de la zona, dijo a ABC 7 NY que durante los disturbios quedó atrapada dentro de su vivienda y comparó lo ocurrido con una “película de desastres” y de terror.

Los líderes locales han llevado el asunto al nivel más alto del NYPD y sostienen que el despliegue busca impedir reuniones no autorizadas, no criminalizar a los jóvenes. El congresista Adriano Espaillat señaló, citado por CBS News, que el fenómeno de los “teen takeovers” no es exclusivo de Nueva York.

Los comerciantes temen nuevas pérdidas si las calles vuelven a quedar bloqueadas. Ana Inoa, empleada de un deli del sector, dijo que, si es necesario cerrar las vías para garantizar la seguridad, prefiere que permanezcan cerradas antes que volver a enfrentar una situación similar.

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