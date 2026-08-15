Potente terremoto sacudió Indonesia: docenas de muertos; cancelan alerta de tsunami

Al menos 47 personas fallecieron después de que un terremoto de magnitud 7.7 y decenas de réplicas sacudieran el este de Indonesia hoy sábado, según informaron las autoridades.

El epicentro del sismo se situó frente a la costa de la isla Flores, a una profundidad superficial de 10 kilómetros (6,2 millas), informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los terremotos superficiales (de hasta 70 kilómetros de profundidad) se consideran más peligrosos y destructivos.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) registró el primer temblor a las 4:58 a. m. (21:58 GMT) del sábado a una profundidad de 15 km (9 millas), seguido de decenas de réplicas. El sacudón inicial fue seguido por una serie de réplicas en la misma zona, incluida una de magnitud 6.1. Unas tres horas después del movimiento telúrico se registraron olas de tsunami de menos de 1 metro (3 pies) en varias zonas del país antes de que se levantara la alerta.

La BMKG emitió una alerta de tsunami para partes de las provincias Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Célebes Meridional y Célebes Suroriental, instando a los residentes a mantenerse alejados de las playas y las orillas de los ríos. Posteriormente se levantó la alerta de tsunami.

“Muchos edificios aquí sufrieron daños… Vi que la sala de espera del terminal portuario de Pelni en Maumere se había derrumbado”, declaró a la agencia AP Yohanna Embu, residente de Sikka, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

El terremoto causó graves daños y el derrumbe de edificios, provocando cortes de electricidad en ciudades y pueblos, lo que está obstaculizando considerablemente las operaciones de rescate. “Seguimos recopilando informes sobre daños y víctimas, pero hay interrupciones en las comunicaciones”, señaló Rudi Darmoko, jefe de policía de Nusa Tenggara Oriental. Imágenes de la televisión local mostraron cómo pacientes de varios hospitales eran evacuados de los edificios por precaución, destacó Deutsche Welle.

Indonesia se encuentra en el llamado “Cinturón de Fuego”, una región de intensa actividad sísmica en la cuenca del Pacífico que se extiende desde el sudeste asiático hasta Japón. El 26 de diciembre de 2004 un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la costa de Sumatra y desencadenó un tsunami que causó la muerte de 170,000 personas en Indonesia y de 220,000 en varios países de la región del océano Índico. El 22 de diciembre de 2018, también en Indonesia, un terremoto de 7.5 y el posterior tsunami en Palu, en la isla de Célebes (Sulawesi), dejaron más de 4,300 personas muertas o desaparecidas.

Este verano de 2026 ha tenido una racha de terremotos mortales en Venezuela (24 de junio), Japón (28 de julio) y, esta misma semana, Colombia, el 10 de agosto.