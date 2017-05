La joven scout que se enfrentó a un neonazi en República Checa

La imagen dio la vuelta al mundo

No le tiene miedo a los neonazis y quiere que más jóvenes le hagan frente al fascismo.

Eso le dijo a la BBC una scout de 16 años que fue fotografiada confrontando a un skinhead de extrema derecha.

Lucie Myslikova , una estudiante de cine y animación originaria de la ciudad checa de Brno, fue fotografiada vestida en su uniforme enfrentándose a un manifestante de cabeza rapada.

Ocurrió hace unos días durante una marcha del partido neonazi Trabajadores por la Justicia Social.

La imagen se hizo viral.

“ No tuve miedo ”, le contó Lucie a la BBC durante una conversación telefónica desde su escuela.

“Participé de la contramarcha porque estoy determinada a que las cosas cambien. Para mí tiene sentido tratar de cambiar el mundo que me rodea”, señaló.

“ Creo que los jóvenes deberían involucrarse en este tipo de cosas. Deberían ser conscientes de lo que ocurre”, agregó.

“Me preguntas si debería dejar que personas mayores se enfrenten a los skinheads pero nosotros, los más jóvenes, viviremos por mucho más tiempo que las generaciones más grandes”.

Absurdo

Lucie explicó que la discusión con el hombre de la foto, quien no ha sido identificado, fue por el tema de los refugiados y los migrantes .

Afirmó que le dijo a él que los países tenían un deber de ayudar a quienes escapan de guerras y de conflictos y que en esos casos no existían las fronteras.

Él le habría respondido que sería violada por esa misma gente a quien trataba de salvar.

“Lo que más me ha sorprendido es que ahora algunos me llaman una ‘extremista’, como si ser antifascista fuera extremista ”, lamentó.

“Me parece la cosa más absurda”, agregó.

Vladimir Cicmanec, el manifestante que sacó la foto, dijo que se había inspirado en otras imágenes virales de personas confrontando el fascismo.

“No presencié la discusión desde el comienzo -estaba mirando para otro lado hasta que un amigo me tocó el hombro- pero estaba a unos metros de ellos”, explicó el fotógrafo amateur y programador de computación.

“ Inmediatamente pensé en esa foto de la chica de Birmingham y me dije a mí mismo: ‘esta también podría ser una imagen interesante’. Así que empecé a tomar fotos”.

Vladimir remarca que la marcha neonazi tenía la mitad del tamaño que la opositora manifestación antifascista.

Por su parte Lucie señala que no temía por su seguridad física.

“Incluso si algo me hubiese sucedido, las heridas físicas siempre se curan eventualmente”, dijo a la BBC.

“Pero si me hubiera quedado en silencio o si hubiera decidido no involucrarme, me habría dejado una herida interna que nunca hubiera sanado”.

