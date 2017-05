Marjorie de Sousa: “No usaría a mi hijo para dañar a otra persona”

"Los Príncipes Azules no existen, creo que nos inventaron esas historias, y nosotras caímos en eso pensando que vamos a encontrar algún día el hombre perfecto"

Después de días difíciles y de escándalos que comenzaron cuando Marjorie de Sousa le puso fin a los rumores y confirmó su separación de Julián Gil diciendo que estaban en pleito legal, la actriz rompió el silencio y en una entrevista con Karla Martínez para ‘Despierta América’ confesó que ya no cree en el amor de pareja y aseguró que jamás usaría a su hijo ni para hacerle daño a alguien, ni para hacerse publicidad.

En una charla donde Marjorie desnudó su corazón y se permitió llorar cuando lo sintió, la actriz habló, entre otros temas, del perdón:

“Es muy difícil, es un trabajo muy de interior y creo que a veces somos muy duros con nosotros mismos y nos castigamos… Tengo muchos defectos, lo que sí estoy tratando de ser lo mejor que pueda para esa personita, ser un gran ejemplo, para que sea un niño feliz. Pero aquí la mayor lección o me la estoy dando yo a mí, sino que me la está dando él a mí porque por cualquier cosa me está enseñando el valor de lo simple”, dijo.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue aquel de si ella dejaría que Matías conviviera con Julián Gil, algo que ambos aclararon que no estaba en cuestionamiento, sin embargo, ella aprovechó las cámaras para reafirmarlo de su boca.

“Mi papá y mi mamá duraron casi 40 años de matrimonio, y para mí fue muy fuerte, y para mi hermano, cuando se separaron. Nunca estamos preparados para vivir eso… La relación con mi papá se enfrió mucho, él vive en Venezuela, hablamos pero sí me afecta mucho. Por eso jamás en la vida haría que un hijo se aleje de su papá porque yo lo he vivido y lo vivo y todavía me afecta… Esa fue de las tantas cosas que se dijeron, y jamás usaría a un hijo como arma para hacerme publicidad, no lo necesito. No usaría a mi hijo para dañar a otra persona, no lo necesito. Porque cuando tienes un hijo te das cuentas que tú no importas, que lo que importa es tu hijo”.

La actriz venezolana dejó entrever que su embarazo no fue tan feliz como parecía en las fotos y las imágenes y que incluso en un momento le pidió perdón a su hijo por eso.

“Quiero que sea un niño feliz, y que nunca tenga nada por qué sentirse mal, humillado, que nunca se avergüence de lo que es y de dónde vino… En el embarazo tuve momentos que no fueron tan perfectos y recuerdo que cuando estaba muy triste le decía: ‘Perdóname Matías, esto no es tu culpa, no tiene que ver contigo. Son procesos de la vida y mamá ya se va a poner contenta'”.

Sobre el amor y si seguía creyendo en él, también aseguró que en base a las experiencias ha aprendido que por lo menos el amor ideal no existe.

“Estoy un poco cansada en este tema, aburrida… Los Príncipes Azules no existen, creo que nos inventaron esas historias, y nosotras caímos en eso pensando que vamos a encontrar algún día el hombre perfecto pero no, nosotras tampoco somos perfectas, no somos princesas… Es un tema que tengo pendiente con Diosito y me dejo llevar, estoy pendiente. Hoy creo en otro tipo de amor, en el amor de mi hijo, de mi madre, de mi padre, de mi hermano, pero hoy no se si creo en el amor de pareja”.

En cuanto a la batalla legal aclaró que todo está pendiente pues Julián no se volvió a presentar para el acuerdo y que tampoco ha vuelto a ver a su niño.

En este momento Gil se encuentra en China junto a sus dos hijos mayores en una feria de productos para su línea.