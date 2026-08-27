Seguro Social enviará pagos de hasta $1,491 el 1 de septiembre: ¿quiénes lo reciben?

Millones de personas en Estados Unidos recibirán el próximo pago del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI) el martes 1 de septiembre, después de que durante agosto no se distribuyera ningún cheque bajo este programa debido a un ajuste del calendario.

Quiénes recibirán el pago del 1 de septiembre

El pago corresponde a los beneficiarios de SSI, un programa administrado por la Administración del Seguro Social (SSA) que proporciona asistencia económica a personas con ingresos y recursos limitados.

De acuerdo con The U.S. Sun, alrededor de 7 millones de estadounidenses reciben este beneficio.

El programa, creado en 1972, está dirigido principalmente a adultos mayores de bajos ingresos, así como a personas ciegas o que tienen alguna discapacidad que cumple con los requisitos establecidos por la SSA.

Aunque los pagos son enviados por la Administración del Seguro Social, SSI es distinto de los beneficios de jubilación del Seguro Social que reciben quienes cotizaron durante su vida laboral.

El monto que llega a cada beneficiario no es necesariamente el mismo. La cantidad depende de factores como sus ingresos contabilizables, recursos y situación de vivienda.

Para 2026, el pago máximo mensual de SSI es de $994 para una persona elegible y de $1,491 para una pareja que reúna los requisitos.

Las personas que brindan cuidados esenciales a determinados beneficiarios pueden recibir hasta $498 mensuales.

El pago promedio de SSI ronda los $740.

Por qué no hubo un pago durante agosto

La SSA normalmente distribuye los beneficios de SSI el primer día de cada mes.

Sin embargo, cuando esa fecha coincide con un fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con el beneficio correspondiente a agosto. Debido a que el 1 de agosto cayó en sábado, el pago fue enviado anticipadamente el viernes 31 de julio.

Por esta razón, los beneficiarios no recibieron un nuevo depósito durante agosto.

El pago del martes 1 de septiembre corresponde normalmente a septiembre y no representa un beneficio adicional ni un aumento extraordinario.

Habrá otros meses sin pago durante 2026

El calendario volverá a provocar una situación similar antes de finalizar el año.

Debido a que el 1 de noviembre cae en domingo, no habrá un depósito de SSI durante noviembre.

En cambio, los beneficiarios recibirán dos pagos durante octubre: uno el 1 de octubre, correspondiente a ese mes, y otro el 30 de octubre, que será el pago adelantado de noviembre.

También habrá dos depósitos durante diciembre.

Uno será enviado el 1 de diciembre y otro el 31 de diciembre, debido a que el 1 de enero de 2027 es un feriado federal.

El calendario de 2026 también incluyó pagos adelantados el 30 de enero para febrero, el 27 de febrero para marzo y el 31 de julio para agosto.

Estos movimientos pueden dar la impresión de que algunos meses incluyen un pago doble, pero la SSA únicamente está adelantando el beneficio del mes siguiente cuando la fecha habitual coincide con un día no laborable.

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