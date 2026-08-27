Este acogedor pueblo es perfecto para el fin de semana y está a solo dos horas de Nueva York

Cuando se acerca el fin de semana, muchos residentes en Nueva York tienen un deseo en común: escapar del bullicio y ritmo acelerado de la Gran Manzana. Existe un destino que es perfecto para conseguirlo, con paisajes naturales, buena comida y cultura: Hudson.

El pequeño pueblo está a solo dos horas de Nueva York y ubicado a orillas del río Hudson.

Según reseña el portal Secret NYC, la localidad fue destacada por expertos en viajes consultados por la revista Travel + Leisure como una de las mejores opciones para una escapada desde Nueva York.

Su principal atractivo es que ofrece la sensación de estar en un destino completamente diferente, pero con la ventaja de que se puede llegar fácilmente en tren desde Manhattan.

Lee también: 10 empleos en Nueva York que no exigen currículum, solo tu disposición inmediata

¿Cómo es Hudson y qué hacer en el acogedor pueblo?

Uno de los puntos centrales de la visita es Warren Street, la avenida principal de Hudson. Allí se concentra buena parte de la personalidad del pueblo, con boutiques de diseño, tiendas de antigüedades, galerías, librerías y pequeños negocios locales.

El pequeño pueblo está a solo dos horas de Nueva York y ubicado a orillas del río Hudson. Crédito: Quiggyt4 | Shutterstock

Según destaca la revista, antiguos edificios comerciales fueron transformados en espacios dedicados al arte, la gastronomía y el diseño, lo que convierte una caminata por sus calles en una de las actividades más recomendadas.

Y durante el otoño, Hudson adquiere un atractivo especial: los árboles del valle cambian a tonos rojizos, amarillos y naranjas, mientras los visitantes pueden disfrutar de paseos al aire libre, alojamientos con estilo rústico y paisajes ideales para fotografías.

Una de las visitas más recomendadas es el Sitio Histórico Estatal de Olana, antigua residencia del artista Frederic Church. La propiedad destaca por su arquitectura, sus jardines y sus vistas panorámicas del valle del Hudson.

Otra opción es acercarse al faro de Hudson Athens, una estructura histórica ubicada en el río que ofrece una perspectiva diferente de la zona.

Y en los alrededores hay senderos, bosques, cascadas y espacios para caminar. Además, los montes Catskill están a poca distancia, con rutas de senderismo y actividades al aire libre durante distintas épocas del año.

Restaurantes y cafés

Entre los lugares más destacados se encuentra Wm. Farmer and Sons, una taberna que ofrece platos inspirados en la cocina de granja y una carta de cócteles artesanales.

También está Lil’ Deb’s Oasis, un restaurante con sabores tropicales y latinoamericanos, además de un ambiente lleno de arte.

Para una noche tranquila, The Maker Lounge ofrece cócteles en un espacio ubicado dentro de una antigua cochera restaurada del siglo XIX.

Quienes prefieren preparar un picnic pueden visitar Talbott & Arding, una tienda especializada en quesos artesanales y productos seleccionados. Para comenzar el día, Kitty’s Market & Cafe, ubicado frente a la estación de tren, es una parada práctica para tomar café y comer pan recién horneado.

¿Cómo llegar a Hudson desde Nueva York?

La forma más cómoda de viajar a Hudson es en tren. Desde Moynihan Train Hall o Penn Station, los viajeros pueden tomar la línea Empire Service de Amtrak hasta la estación de Hudson.

El recorrido dura aproximadamente dos horas y ofrece vistas del río Hudson durante gran parte del trayecto.

Otra alternativa es conducir directamente. Desde Nueva York son alrededor de 120 millas hacia el norte, un viaje que puede tardar cerca de dos horas y media dependiendo del tráfico. Las rutas por la New York State Thruway o la Taconic State Parkway ofrecen paisajes atractivos durante el camino.

Si tu intención es despejarte un fin de semana, y sin gastar mucho dinero, Hudson se presenta como una opción ideal. Al final, es el lugar perfecto para relajarse, quedando lo más lejos posible del ruido de Manhattan y el resto de distritos.

Te puede interesar:

· Tras dos asesinatos en comercios de NYC, bodegueros reclaman botones de pánico y más protección

· Nueva York abre lotería para comprar apartamentos en Manhattan desde $194,930: quiénes califican

· NYC ofrece capacitación gratis para trabajar como guardia de seguridad: requisitos y cómo inscribirse