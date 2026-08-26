Nueva York abre lotería para comprar apartamentos en Manhattan desde $194,930: quiénes califican

Nueva York abrió una nueva lotería de vivienda que, a diferencia de la mayoría de las convocatorias de Housing Connect, no ofrece apartamentos en alquiler sino la posibilidad de convertirse en propietario.

La convocatoria incluye 29 apartamentos cooperativos (co-ops) renovados en West Harlem, Manhattan, con precios que comienzan en $194,930 por una vivienda de dos habitaciones y llegan hasta $236,456 por unidades de tres habitaciones.

Los interesados tienen hasta el 8 de septiembre de 2026 para presentar la solicitud a través del portal oficial NYC Housing Connect.

¿Dónde están los apartamentos de la nueva lotería de Nueva York?

Las viviendas forman parte del proyecto 505 West 134th Street Cluster y están distribuidas en tres edificios de cinco pisos ubicados en:

505 West 134th Street.

523 West 134th Street.

527 West 134th Street.

Los inmuebles están en West Harlem, en la zona de Manhattanville, entre Broadway y Amsterdam Avenue. Los tres edificios fueron construidos originalmente en 1905 y posteriormente sometidos a una renovación integral.

La rehabilitación, valuada en unos $31.4 millones, se realizó mediante el Affordable Neighborhood Cooperative Program (ANCP) del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York (HPD).

Este programa utiliza edificios que pertenecían a la Ciudad y los rehabilita para transformarlos en cooperativas asequibles destinadas a hogares de ingresos bajos y moderados.

Nueva York abre todos los meses loterías para renta controlada de apartamentos, pero no es frecuente que lance oportunidades para compra. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

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¿Cuánto cuestan los apartamentos?

La lotería incluye viviendas de dos y tres habitaciones. Los precios comienzan en:

Dos habitaciones: desde $194,930.

Tres habitaciones: hasta $236,456.

Las viviendas están reservadas para hogares que se encuentran en el 70% del ingreso medio del área (AMI). De acuerdo con la convocatoria, los ingresos elegibles se ubican aproximadamente entre $68,242 y $147,280 anuales, dependiendo del tamaño del hogar.

Esto significa que no existe un único salario que permita participar: el límite cambia según cuántas personas integren la familia y la vivienda para la que se califique.

Qué requisitos hay para comprar una de las viviendas

Además de cumplir con los límites de ingresos establecidos en la lotería, los compradores deben utilizar el apartamento como su residencia principal.

También deberán conseguir financiamiento hipotecario y aportar un pago inicial del 3% del precio de compra, según los detalles publicados para la convocatoria.

Por ejemplo, tomando únicamente el 3% del precio anunciado, una vivienda de $194,930 implicaría un pago inicial de alrededor de $5,848, aunque el comprador deberá considerar por separado los demás costos asociados a la operación y al financiamiento.

Los apartamentos tienen además una cuota mensual de mantenimiento. Los montos informados para esta convocatoria oscilan entre aproximadamente $847 y $1,429 mensuales, dependiendo de la unidad.

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¿Qué incluyen los apartamentos?

Los tres edificios fueron sometidos a una renovación importante que incluyó trabajos estructurales y la modernización de los sistemas eléctricos, de plomería, calefacción, climatización, alarmas contra incendios y rociadores.

También se incorporaron nuevas cocinas y baños, pisos, ventanas de bajo consumo energético y sistemas de videoportero.

En el interior de las viviendas se instalaron, entre otros elementos, encimeras de cuarzo, gabinetes nuevos y electrodomésticos de acero inoxidable con certificación ENERGY STAR.

¿Qué significa comprar un co-op en Nueva York?

Estas propiedades son cooperativas o co-ops, una modalidad muy común en Nueva York. A diferencia de un condominio, el comprador no adquiere directamente la propiedad física del apartamento. Compra acciones de la corporación cooperativa propietaria del edificio, y esas acciones le otorgan el derecho a ocupar una vivienda determinada.

En este caso, el modelo forma parte del programa ANCP de HPD, cuyo objetivo es convertir propiedades municipales deterioradas en cooperativas asequibles controladas por sus residentes.

Cómo aplicar a la lotería antes del 8 de septiembre

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria y presentar la solicitud a través del portal oficial NYC Housing Connect. La inscripción estará disponible hasta el 8 de septiembre de 2026.

Además, la Ciudad programó un webinar informativo para el jueves 27 de agosto a las 6:30 p.m., donde los interesados podrán obtener más información sobre la oportunidad de compra.

Una vez finalizado el período de solicitudes, participar en la lotería no garantiza obtener una vivienda: los candidatos deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad y pasar por el proceso de revisión correspondiente.

Para quienes reúnen las condiciones, sin embargo, la convocatoria ofrece algo poco habitual dentro de Housing Connect: la posibilidad de comprar una vivienda de dos o tres habitaciones en Manhattan por menos de $240,000.

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