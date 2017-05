Las 5 reglas de Eduardo Verastegui para tener un día exitoso

¡Saludos desde El Vaticano! Esta foto fue tomada unos minutos después de la audiencia con El Papa Francisco. A mi espalda está la silla donde se sienta el Papa, situada en la sala Clementina. Para muchos sería una silla más, para mí que soy católico es muy especial; es donde se sienta la máxima autoridad de la Iglesia católica, nuestro líder espiritual, la autoridad moral y visible, el Vicario de Cristo, el sucesor De San Pedro, aquel que recibió de Jesucristo el mensaje -"Apacienta mis ovejas"- aquel que recibió del mismo Jesús la responsabilidad de gobernar la iglesia, el que recibió las llaves y la autoridad de atar y desatar. Quiero compartir con ustedes ésta foto como un recordatorio de asumir nuestra propia responsabilidad en lo que a cada uno nos toca hacer desde nuestras trincheras. ¡Hagamos el bien sin mirar a quién! Seamos instrumento de servicio, tratemos a todos con cariño y respeto, y, cómo bien lo decía San Teresa de Calcuta, "Amar hasta que duela". <<Qué tu silla no sea solo un lugar para sentarse y descansar, sino un lugar para meditar y reflexionar en cosas importantes que puedan hacer de éste mundo, un mejor lugar>>. ¡Los quiero! ¡Dios los bendiga!

A post shared by Eduardo Verastegui (@eduardoverastegui) on May 1, 2017 at 10:49am PDT