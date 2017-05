Kourtney Kardashian podría haber encontrado el amor junto a un joven modelo

El afortunado en cuestión que habría conseguido conquistar su corazón sería Younes Bendjima, un modelo argelino y exboxeador de 24 años

Parece que tras casi una década inmersa en una relación con Scott Disick no exenta de altibajos y en el cuidado de los tres hijos que tienen en común, Kourtney Kardashian podría haber vuelto a enamorarse. El afortunado en cuestión que habría conseguido conquistar su corazón sería Younes Bendjima, un joven modelo argelino y exboxeador de 24 años que conoció a la hermana de Kim Kardashian el pasado octubre en el marco de la semana de la moda de París, durante la que la mujer de Kanye West sufrió un traumático atraco que la llevó a retirarse de la vida pública durante meses.

Pese a haberse conocido en unas circunstancias tan poco propicias para el amor, fuentes cercanas a Kourtney han asegurado al portal de noticias E! News que Younes fue “un gran apoyo” para ella y le ayudó a sobrellevar tan dramáticos momentos.

Desde entonces, el guapo artista -que vive a caballo entre Nueva York y París debido a que su madre reside en la capital francesa- y Kourtney han continuado viéndose de forma esporádica, pero no fue hasta el pasado abril cuando los rumores sobre un posible romance entre ambos comenzaron a avivarse tras ser fotografiados juntos por los paparazzi en varias ocasiones y en actitud cariñosa.

“Kourtney y Younes se han visto varias veces en la última semana. Ha sido de manera informal, pero están conociéndose y pasándoselo muy bien“, ha afirmado el mismo informante al portal de noticias.

La diferencia de edad que existe entre ellos -de catorce años- no parece ser un problema para Kourtney, que siempre encuentra un hueco para ver al exboxeador cuando no está con sus hijos.

“A Kourtney le gusta mucho y le escribe siempre que tiene algo de tiempo sin los niños. Fueron a comer juntos al restaurante Zinque en West Hollywood el miércoles y luego se acercaron a visitar una galería de arte”, ha comentado el confidente, a lo que un segundo informante ha añadido que “iban de la mano y parecían muy cómodos el uno con el otro”.

Este nuevo noviazgo parece no haberle hecho mucha gracia a Scott Disick, el padre de Mason, Penelope y Reign, quien supuestamente lleva tiempo intentando reconquistar a su expareja tras dejar atrás su anterior vida marcada por las fiestas y los excesos y superar sus problemas de adicción previo paso por rehabilitación.

“A Scott no le gusta nada que Kourtney esté saliendo con Younes. No quiere ver fotos de ellos o saber nada del tema. Kourtney ha intentado avisar a Scott de que podría encontrarse con alguna imagen que le molestara, pero Scott no soporta verla con otra persona, especialmente Younes”, ha comentado a E! News una de las fuentes, mientras otra apunta: “Estén o no juntos, Scott se pone muy celoso cuando oye o ve que Kourtney está con otra persona. Siempre la querrá, independientemente de su situación como pareja”.

Be so Busy improving yourself that you have no time to criticize others Una publicación compartida de Younes Bendjima (@younesbendjima) el 1 de Dic de 2015 a la(s) 11:31 PST