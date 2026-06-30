Si tu matrimonio duró 10 años, podrías recibir pagos del Seguro Social gracias a tu ex

Las personas divorciadas podrían tener derecho a recibir beneficios del Seguro Social utilizando el historial laboral de su exesposo o exesposa, siempre que cumplan con una serie de requisitos establecidos por la Administración del Seguro Social (SSA).

Uno de los más importantes es haber estado casados durante al menos 10 años.

El matrimonio debe haber durado al menos 10 años

La primera condición para solicitar este beneficio es que el matrimonio haya durado 10 años consecutivos completos.

No basta con haber estado casados nueve años y algunos meses, ya que la SSA exige que entre la fecha del matrimonio y la fecha en que el divorcio quedó legalmente finalizado transcurra una década completa.

Si una pareja se divorció y posteriormente volvió a casarse entre sí antes de que terminara el año calendario en el que se concretó el divorcio, la SSA podría sumar ambos periodos de matrimonio.

Sin embargo, cada caso se analiza de manera individual.

Esta regla aplica tanto para los beneficios por divorcio como para los beneficios de sobreviviente cuando el exesposo fallece.

Debes tener al menos 62 años

Los beneficios para exesposos divorciados pueden solicitarse a partir de los 62 años.

Sin embargo, hacerlo a esa edad reduce permanentemente el monto mensual. De acuerdo con AARP, quien solicita el beneficio a los 62 años puede recibir apenas 32.5% del beneficio completo de su ex.

En cambio, si espera hasta alcanzar su edad plena de jubilación –67 años para quienes nacieron en 1960 o después– podrá recibir hasta 50% del beneficio de jubilación completo de su exesposo.

A diferencia de los beneficios de jubilación propios, esperar después de la edad plena de retiro no aumenta el pago por beneficios de un exesposo divorciado.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

El beneficio máximo equivale al 50% del monto que recibiría el exesposo o exesposa al jubilarse a su edad plena.

Según la Administración del Seguro Social, el beneficio promedio mensual de jubilación estimado para enero de 2026 es de $2,071, por lo que una persona podría recibir alrededor de $1,035 al mes si reúne todos los requisitos.

En casos de trabajadores con ingresos muy altos durante su vida laboral, el beneficio puede ser considerablemente mayor.

En 2026, el beneficio máximo de jubilación a la edad plena alcanza aproximadamente $4,180 mensuales, lo que significa que un exesposo elegible podría recibir hasta $2,090 al mes.

No obstante, la mayoría de los beneficiarios recibe cantidades inferiores, ya que dependen del historial salarial del exesposo.

Solicitar el beneficio no afecta a tu ex

Uno de los aspectos menos conocidos del programa es que presentar una solicitud no reduce el beneficio que recibe el exesposo ni afecta los pagos de su actual cónyuge o de otros dependientes.

Además, la SSA no notifica al exesposo cuando alguien solicita beneficios utilizando su historial laboral y éste tampoco puede impedirlo mediante un acuerdo de divorcio.

Incluso si una persona estuvo casada varias veces y todos esos matrimonios duraron al menos 10 años, cada exesposo elegible puede recibir beneficios de forma independiente, sin disminuir los pagos de los demás.

No es necesario que tu ex ya esté jubilado

Otro punto importante es que el exesposo no necesita haber comenzado a cobrar el Seguro Social.

Si el divorcio quedó legalmente finalizado hace al menos dos años, el ex tiene 62 años o más y ya reúne los requisitos para jubilarse, la persona divorciada puede solicitar el beneficio aunque el otro aún no haya presentado su propia solicitud.

La SSA también establece que estos beneficios continúan disponibles incluso si el exesposo decide suspender voluntariamente sus propios pagos de jubilación.

Volver a casarse puede hacerte perder el beneficio

Para solicitar beneficios como exesposo divorciado es necesario estar soltero.

Si la persona vuelve a casarse, generalmente pierde el derecho a recibir esos pagos. Sin embargo, si ese nuevo matrimonio termina por divorcio, fallecimiento o anulación, podría recuperar la elegibilidad.

Las reglas cambian cuando el exesposo ha fallecido.

En esos casos, volver a casarse después de los 60 años –o después de los 50 si la persona tiene una discapacidad– no elimina el derecho a recibir beneficios de sobreviviente.

Si tu ex falleció, el beneficio puede aumentar

Cuando el exesposo muere, el beneficio deja de estar limitado al 50% y puede llegar hasta 100% del monto que recibía.

Según AARP, quien solicite el beneficio de sobreviviente a los 60 años recibirá aproximadamente 71.5% del pago del exesposo fallecido.

Ese porcentaje aumenta gradualmente hasta llegar al 100% al alcanzar la edad plena de jubilación para sobrevivientes.

Además, los beneficios para un exesposo sobreviviente no reducen los pagos que reciban el viudo, la viuda o los hijos del fallecido, ya que se calculan de manera independiente.

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