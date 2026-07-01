ICE detuvo a más de 10,000 inmigrantes en cinco días, revela el NYT

Más de 10,000 inmigrantes fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en los últimos cinco días, en medio de una intensificación de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, según reveló este miércoles The New York Times.

El diario estadounidense, que cita documentos internos y entrevistas con funcionarios federales, informó que la dirección del ICE ordenó a sus altos mandos concentrar los esfuerzos de los agentes en incrementar el número de arrestos de personas susceptibles de ser deportadas.

De acuerdo con la investigación del NYT, los agentes han realizado detenciones durante controles migratorios, inspecciones de tráfico y operativos en la vía pública.

El ritmo de arrestos prácticamente se duplicó respecto a comienzos de año, cuando la agencia registraba cerca de 1,000 capturas diarias.

Tres funcionarios consultados por el periódico aseguraron que la Casa Blanca pidió elevar el volumen de arrestos y fijó como nuevo objetivo unas 2,000 detenciones por día, aunque admitieron que no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse ese nivel de actividad.

Perfil discreto

A diferencia de operativos anteriores ampliamente anunciados en ciudades como Chicago o Los Ángeles, el aumento reciente se ha desarrollado con un perfil más discreto.

Según el reportaje, el cambio de estrategia ocurrió tras las críticas generadas por una operación en Minnesota que terminó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante una intervención de agentes federales.

El incremento de las detenciones refuerza la estrategia de Trump para avanzar en su promesa de impulsar deportaciones masivas, una de las principales banderas de su agenda migratoria desde el regreso a la Casa Blanca.

“Nuestro mensaje es claro: si entran ilegalmente a nuestro país, los encontraremos, los arrestaremos y los deportaremos”, afirmó Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

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