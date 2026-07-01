6 motivos que dañan el hígado y no tienen que ver con alcohol ni alimentos

Expertos en salud hepática advierten que, fuera de las bebidas alcohólicas y alimentos perjudiciales, existen otros factores mucho menos conocidos que pueden dañar el hígado. Estos motivos afectan el funcionamiento del órgano vital y aumentan el riesgo de enfermedades.

El doctor Gareth Morris-Stiff, cirujano hepático con más de 28 años de experiencia, señala que no solo se trata de malos hábitos, sino de la exposición frecuente a determinadas sustancias.

Asimismo, el especialista precisó que en los últimos 30 años los casos de enfermedad hepática se han incrementado en un 143%, debido a otros factores fuera de los principales que se identifican correctamente.

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6 causas de daño hepático que pocos conocen

1. Suplementos y remedios herbales

Aunque muchas personas consideran que los productos naturales son completamente seguros, el doctor Morris-Stiff advierte que algunos suplementos pueden representar una carga importante para el hígado.

Sustancias utilizadas con frecuencia en rutinas de bienestar o biohacking, como altas dosis de vitamina A, CBD o ashwagandha, pueden provocar alteraciones hepáticas en determinados pacientes, especialmente cuando se consumen durante largos periodos o sin supervisión médica.

2. Combinaciones de medicamentos

El hígado participa en la metabolización de la mayoría de los fármacos, pero cuando varias sustancias se consumen al mismo tiempo, pueden producirse interacciones que dificulten su eliminación y aumenten el riesgo de toxicidad.

Morris-Stiff recuerda que incluso medicamentos de uso habitual, como el paracetamol, requieren precaución cuando se utilizan en dosis elevadas o junto con otros tratamientos.

3. Cambios hormonales durante la menopausia

La disminución de los niveles de estrógenos durante la menopausia también puede influir en la salud hepática.

De acuerdo con el especialista, las mujeres presentan una mayor predisposición a desarrollar enfermedades del hígado después de esta etapa, por lo que recomienda reforzar los controles médicos preventivos entre los 40 y 50 años.

Entre las pruebas sugeridas se encuentra el FibroScan, un estudio que permite evaluar la presencia de fibrosis hepática de manera no invasiva.

4. Pesticidas, hormonas y antibióticos presentes en algunos alimentos

Aunque el problema no radica en los alimentos en sí, sino en determinadas sustancias utilizadas durante su producción, Morris-Stiff advierte que la exposición frecuente a pesticidas, hormonas y antibióticos empleados en la agricultura y la ganadería incrementa la carga tóxica que el hígado debe procesar.

Por ello, recomienda lavar adecuadamente frutas y verduras y, cuando sea posible, optar por productos con menor exposición a este tipo de compuestos.

5. Microplásticos y químicos industriales

Los microplásticos y sustancias industriales como los ftalatos y el bisfenol A (BPA) están presentes en numerosos productos de uso cotidiano.

Según el especialista, estos compuestos resultan difíciles de eliminar para el organismo y pueden acumularse con el tiempo, aumentando el esfuerzo que realiza el hígado para desintoxicar el cuerpo.

Reducir el uso de plásticos para almacenar alimentos y evitar calentar recipientes plásticos en el microondas son algunas medidas que pueden disminuir la exposición.

6. Hongos y moho dentro del hogar

Un factor poco conocido es la presencia de humedad y moho en viviendas o lugares de trabajo. Las esporas liberadas por algunos hongos pueden afectar distintos órganos, incluido el hígado, especialmente en personas con el sistema inmunológico debilitado o con enfermedades previas.

Mantener una buena ventilación, reparar filtraciones de agua y eliminar el moho cuando aparece son acciones que ayudan a reducir este riesgo.

Además de moderar el consumo de bebidas alcohólicas y eliminar las comidas dañinas, la salud del hígado también depende de: revisar los medicamentos que se toman, consultar antes de utilizar suplementos, reducir la exposición a sustancias químicas y mantener controles médicos periódicos son medidas que contribuyen a preservar la salud de este órgano a largo plazo.

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