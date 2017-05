Video: El baile de Ivanka Trump con sus hijos que le ha dado la vuelta al mundo

La hija del presidente mostró cómo es que se divierte al lado de sus hijos más pequeños

Hace un par de días, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ivanka Trump, indicó que a pesar de ser una mujer con muchos compromisos laborales todos los días, siempre se da un tiempo para convivir con sus tres hijos, pues para ella, no hay nada más importante que la familia.

Y así lo demostró con un video que compartió desde su cuenta de Facebook, en donde a pesar de haber tenido un día lleno de trabajo, cuando se tienen niños pequeños en casa, lo que hay que hacer es siempre llegar con ánimo y pasar un buen rato con ellos.

En el clip se ve a Ivanka con dos de sus hijos, bailando muy felizmente. “Los pequeños momentos importan, especialmente para las mamás que trabajan. En una fiesta de baile con mis hijos después del trabajo”, es el mensaje que escribió la hija del presidente de esta tierna escena que acumula ya más de 2.5 millones de reproducciones.

Hay quienes ven este hecho como un acto publicitario de su más reciente libro “Women Who Work: Rewriting the Rules for Success”, mientras que otros lo consideran como una escena cotidiana en la vida de cualquier mujer que es mamá y que debe salir a trabajar.