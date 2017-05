Está en la mira por cobrar $200 por ID que supuestamente protege de “La Migra”

El empresario Carlos Dávila de 62 años insiste en que este documento es legítimo

Los servicios migratorios que ofrece un empresario de El Bronx están en tela de juicio. Carlos Dávila cobra a las personas indocumentadas $200 a cambio de entregarles unas tarjetas de identificación, eso sí con la falsa promesa de que este documento los protegerán contra “La Migra“.

Dávila promociona el documento bajo el nombre “ID4ICE” en su sitio web No Mas Deportaciones, según reveló una investigación de WNYC y Telemundo 47. En un video, el empresario explica que “este carnet está registrado por el gobierno federal” y en la parte trasera el documento “tiene un mensaje para ICE” donde indica que las personas afectadas están “ejerciendo sus derechos constitucionales“, que no firmarán ningún documento, que no permiten el ingreso a su hogar y que tampoco autorizan a ser interrogados.

“Si usted no habla y deja que la ID haga su trabajo, usted no será deportado”, asegura Dávila en el video donde además explica que el producto está patentado. Hace un año, el empresario cobraba $50 por la identificación, pero una vez que asumió el presidente Donald Trump, aumentó su precio a $200.

Expertos legales no ven con buenos ojos la iniciativa de este empresario y explican que ninguna ID puede prevenir que las personas indocumentadas sean deportadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“No tiene sentido y en la medida en que él asegure que tiene un significado o cualquier validez, eso es una afirmación falsa“, explicó a WNYC, Matthew Blaisdell de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

“Estas (tarjetas) están disponibles en todo internet gratis“, agregó al mismo medio, Lenni Benson, profesor de migración en la escuela de leyes de la Universidad de Nueva York.

Consultado por WNYC y Telemundo 47, Dávila aseguró que su tarjeta es legítima. “No podemos asegurar que ICE no va a tocarlos (a los indocumentados)”, aclaró. “Con esto, las personas tienen una lista (de sus derechos) y una seguridad de que están protegidos porque conocen sus derechos“, insistió el empresario, quien afirmó que hasta ahora ha vendido 25 tarjetas.

Este hombre de 62 años argumentó que los $200 que cobra por la ID son un aporte para mantener el trabajo de la organización sin fines de lucro que él mismo dirige: “Un nuevo comienzo para los derechos de los inmigrantes” (A New Beginning for Immigrants Rights). Según afirmó, esta entidad ofrece servicios gratuitos a los inmigrantes, aunque algunos usuarios afirmaron a Telemundo que han pagado para recibir ayuda de esta organización.

Según la investigación de ambos medios de comunicación, Dávila tiene antecedentes criminales y fue sentenciado por homicidio en primer grado en 1988. También fue condenado abuso sexual en grado menor mientras estaba en libertad condicional en 1996. Pasó 12 años en la cárcel por estos delitos. A pesar de estos registros, el empresario cuenta con autorización del Departamento de Justicia para representar a los indocumentados en sus causas migratorias, aunque su permiso está bajo revisión.