El paseo de otoño cerca de Nueva York que reúne 7,000 calabazas iluminadas: entradas desde $24

A menos de una hora y media de Nueva York, uno de los eventos más populares del otoño volvió a encender sus luces. The Great Jack O’Lantern Blaze se realiza en Van Cortlandt Manor, en Croton-on-Hudson, y este año reúne más de 7,000 calabazas iluminadas y talladas a mano.

La temporada 2026 comenzó el 18 de septiembre y continuará hasta el 8 de noviembre, con funciones todas las noches durante octubre. Las entradas estándar parten de $24, aunque el precio cambia según la fecha y el horario elegido.

Qué se puede ver este año

El recorrido atraviesa una propiedad histórica del siglo XVIII completamente transformada por luces, música y esculturas hechas con calabazas.

Entre las novedades de 2026 hay un sendero más largo y nuevas instalaciones inspiradas en personajes de cuentos y monstruos de películas. También regresan algunas de las atracciones más conocidas, como dinosaurios de tamaño real hechos con calabazas, un planetario y un carrusel iluminado.

La experiencia está acompañada por iluminación sincronizada y una banda sonora original. Según Historic Hudson Valley, la visita suele durar alrededor de 45 minutos.

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Cuánto cuestan las entradas

Los boletos más económicos parten de $24, pero los precios varían considerablemente según el día y el horario. Por ejemplo, algunas funciones de octubre cuestan entre $34 y $42, mientras que en fines de semana de alta demanda pueden alcanzar entre $49 y $57 por persona. Los niños de 2 años o menos entran gratis y no necesitan boleto.

Hay además entradas FLEX, que permiten ingresar cualquier noche en que el evento esté abierto sin reservar horario previamente, aunque son considerablemente más caras.

Dónde queda y cómo llegar desde Nueva York

The Great Jack O’Lantern Blaze se realiza en Van Cortlandt Manor, 525 South Riverside Avenue, Croton-on-Hudson.

Una de las ventajas para quienes salen desde NYC es que se puede llegar en Metro-North. La organización ofrece incluso indicaciones para caminar desde la estación hasta el evento.

Por la combinación de tren, recorrido nocturno y paisaje del Hudson Valley, puede convertirse en una escapada de medio día desde Manhattan sin necesidad de alquilar un automóvil.

Una experiencia para todas las edades

El evento está recomendado para todas las edades y cuenta además con puestos de snacks y bebidas, una tienda temática y experiencias VIP.

Entre ellas se encuentran Gourd & Goblet Tavern, una taberna ambientada dentro del recorrido, y Headless Horseman’s Hideaway, inspirado en la leyenda del Jinete sin Cabeza. Ambas requieren entradas especiales.

Las entradas se venden anticipadamente y no se comercializan en el lugar, por lo que conviene reservar antes, especialmente para los fines de semana cercanos a Halloween.

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