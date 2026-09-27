Presidenta de Costa Rica despide a su canciller por no informarle de reunión con Trump

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó de manera inmediata al canciller Manuel Tovar después de que el funcionario no le informara sobre una invitación para participar en una reunión con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en el contexto de la iniciativa Escudo de las Américas.

La salida de Tovar se produjo el jueves 24 de septiembre, el mismo día en que estaba prevista su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde encabezaba la delegación costarricense.

La Presidencia calificó la omisión como una “negligencia” que impidió a Fernández asistir a una reunión que considera estratégica para la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

CNN informó que la mandataria no viajó a Nueva York para la Asamblea General y se encontraba en Colombia durante la reunión con Trump. Fernández ha sostenido que desconocía que había sido convocada a esa cita.

La Presidencia costarricense señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó la convocatoria para una sesión celebrada el 22 de septiembre. En el encuentro participaron varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; y otros jefes de Estado y representantes de la región.

El propio Tovar había encabezado la delegación costarricense en esa reunión y, de acuerdo con información difundida previamente por la Cancillería, participó en conversaciones sobre democracia, seguridad regional, narcotráfico y minería ilegal.

Fernández se disculpa ante la embajadora de Estados Unidos

Tras conocerse la destitución, Fernández se refirió al episodio durante una actividad sobre cooperación estadounidense en seguridad en el sur de Costa Rica.

Ofreció disculpas a la embajadora de Estados Unidos, Melinda Hildebrand, por no haber asistido al encuentro con Trump y vinculó su ausencia directamente con la decisión de remover a Tovar.

“El error en trasladarme esa invitación de su gobierno no pasó por alto y hoy fue destituido el canciller de la República”, afirmó Fernández.

La mandataria también reiteró su compromiso con la alianza impulsada por Washington y lamentó no haber podido participar personalmente en la reunión.

El Escudo de las Américas fue impulsado por Trump como una iniciativa de cooperación regional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. El gobierno costarricense considera que la coalición constituye un espacio relevante para enfrentar el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Tovar se pronuncia tras su salida

Tovar destacó la importancia de la agenda diplomática de la Asamblea General y la posibilidad de que Costa Rica impulse la candidatura de Rebeca Grynspan para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas.

“La situación de estos días refleja la importancia de la semana de alto nivel de la ONU”, escribió Tovar, quien también agradeció a Fernández por la oportunidad de haber servido al país.

Antes de ocupar la Cancillería, Tovar fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Rodrigo Chaves, entre 2022 y 2026. Desde ambos cargos mantuvo una relación cercana con Estados Unidos.

La destitución provocó reacciones entre diputados costarricenses, como Nogui Acosta, jefe de la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano, quien defendió la facultad de Fernández para nombrar y remover a sus ministros y dijo que su grupo no valoraría las razones específicas de la decisión.

Desde el opositor Partido Liberación Nacional, su jefe de bancada, Álvaro Ramírez, expresó preocupación por la conducción de la política exterior y por la estabilidad del gabinete. Señaló que, en menos de cinco meses, cinco jerarcas entre ministros y viceministros habían dejado sus cargos.

La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, también reconoció la facultad presidencial para remover a integrantes del gabinete, aunque planteó que el episodio debería servir para mejorar la coordinación de la política exterior.

Dobles recordó además que Costa Rica acumula cinco años consecutivos sin representación presidencial en la Asamblea General de la ONU, pese a su tradición diplomática y multilateral.

Tras la salida de Tovar, Fernández designó de manera interina a Indiana Trejos Gallo, actual ministra de Comercio Exterior, como titular de Relaciones Exteriores y Culto. Asumirá formalmente el cargo una vez concluya su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

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