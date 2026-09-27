Nueva York ofrece ayuda para pagar la renta atrasada: quién puede solicitar One Shot Deal

Las personas que deben renta tras perder su empleo, sufrir una reducción de ingresos u otra emergencia pueden solicitar ayuda a la Administración de Recursos Humanos de Nueva York (HRA, por sus siglas en inglés). El programa se conoce como One Shot Deal, pero cada solicitud se evalúa individualmente y parte de la ayuda podría tener que devolverse.

¿Para quién es la ayuda con la renta?

HRA describe One Shot Deal como una asistencia de emergencia que puede ayudar a pagar renta atrasada y evitar que una persona pierda su vivienda.

También puede solicitarla quien ya se encuentra sin hogar o recibió un aviso de cobro de renta.

No se trata de un subsidio mensual, pues es un pago para afrontar una necesidad urgente. La ciudad cuenta con otros programas para quienes necesitan apoyo continuo con el alquiler.

La ayuda no se limita a deudas de renta.

ACCESS NYC señala que puede atender situaciones como un corte de gas o electricidad, o un aviso de suspensión; la pérdida de ropa, muebles u otros artículos por robo, incendio o desastre natural; violencia doméstica, y otros problemas que afecten la salud o seguridad familiar.

Una emergencia médica inesperada o una disminución del dinero recibido por el trabajo también pueden explicar por qué una persona no logra pagar sus cuentas.

¿Qué revisa HRA antes de aprobar una solicitud?

La elegibilidad se decide caso por caso.

HRA puede considerar los ingresos del hogar, incluidos los que no provienen de un empleo; el número de integrantes de la familia; la causa de la emergencia; los ahorros y otros recursos disponibles; el costo de la vivienda; una discapacidad; la posibilidad de pagar los gastos en adelante, y la ciudadanía o situación migratoria.

ACCESS NYC no establece en su página una cantidad fija de renta atrasada que garantice la aprobación.

Los documentos solicitados también dependen del caso.

Entre los posibles comprobantes figuran una identificación con foto, certificado de nacimiento o número de Seguro Social de cada adulto del hogar; pruebas de ingresos de sus integrantes; el contrato de alquiler; cartas o facturas del propietario que indiquen la renta mensual y lo adeudado, y copias de órdenes judiciales, si las hay.

Cómo solicitarla y cuándo podría tener que devolverse

La solicitud puede presentarse en línea mediante ACCESS HRA o en un centro de acceso a beneficios de HRA.

Después es obligatoria una entrevista de elegibilidad.

NYC311 indica que el solicitante debe llamar a HRA para realizarla; el personal le dirá qué documentos entregar.

Actualmente no se ofrecen citas de entrevista presencial cara a cara, incluso si la solicitud se presenta en un centro.

ACCESS NYC advierte que, si la persona no recibe Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), quizá deba devolver parte o toda la asistencia.

Según sus ingresos, también podría tener que firmar un acuerdo de pago.

Haber recibido One Shot Deal antes no impide volver a solicitarlo, aunque una deuda pendiente de una ayuda anterior puede afectar la nueva evaluación.

Para consultas, HRA atiende en el teléfono 718-557-1399, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. Quienes corren riesgo de ingresar a un albergue también pueden contactar a Homebase.

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