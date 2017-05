¿Zoe Saldaña guarda rencor a Britney Spears por algo que hizo hace dos años?

Mira la anécdota que contó la actriz sobre la ‘Princesa del pop’

Los extremos a los que llegó la actriz Zoe Saldaña para ocultar que estaba embarazada de sus primeros retoños, los gemelos Cy y Bowie (2), durante la promoción de la película ‘Guardianes de la Galaxia’ en verano de 2014 resultaron en vano por culpa de Britney Spears, ya que la famosa cantante, buena amiga de Zoe, destapó por error el secreto durante una conversación espontánea con la prensa, en la que especificó incluso que la intérprete debutaría en la maternidad por partida doble. Sin embargo, la estrella de Hollywood ha querido aclarar ahora que no le guarda rencor alguno a la artista por semejante desliz.

“Es totalmente cierto que así pasó, pero ocurrió todo de forma tan inocente que nunca le haría responsable de nada“, reconoció Zoe madre también del pequeño Zen (2 meses) junto a su marido, el artista italiano Marco Perego-, atribuyendo precisamente la metedura de pata al carácter algo distraído e ingenuo de Britney.

“Cuando ella lo reveló, estaba siendo como es ella. La adoro. No lo digo con mala intención porque ella vive la vida tal y como quiere. Me quedé de piedra porque no estábamos preparados para hacerlo público, pero Britney es así, así que no pasa nada“, aseguró también a su paso por el programa de la televisión estadounidense ‘Watch What Happens Live’.

Zoe puso al corriente a Britney -a quien conoció rodando la película ‘Crossroads: Hasta el final’ (2002)- de su embarazo cuando coincidieron en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York en el que aprovecharon las casi cinco horas de viaje para ponerse al día sobre sus vidas y para que la primera pidiera consejos sobre maternidad a la diva del pop, que por aquel entonces ya era madre de Sean (11) y Jayden (10), fruto de su fallido matrimonio de tres años con Kevin Federline.

“Ella tiene dos niños y yo iba a tener gemelos. Mantuvimos una bonita charla sobre maternidad, pero yo en seguida me olvidé del tema. Nunca pensé que podría llegar a decir nada. No es que quisiéramos esconderlo, pero queríamos ser discretos”, concluyó en la misma entrevista, en la que también le lanzó, siempre en tono jocoso, una advertencia a Britney: “No la he visto desde entonces, pero cuando la vea seguro que hablaremos de ello”.