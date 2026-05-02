Mataron a dos mujeres apuñaladas en Nueva York, una de ellas en restaurante Wendy’s; latino detenido

Un inmigrante originario de El Salvador fue detenido luego de que dos mujeres fuesen halladas muertas ayer en el condado Nassau de Long Island (NY).

Las dos víctimas fueron apuñaladas mortalmente en lugares diferentes. Los detectives de homicidios llegaron a las 12:30 a.m. del viernes a un restaurante Wendy’s ubicado en Austin Boulevard, en Island Park. Según las autoridades, la víctima, identificada por parientes como Ana María de Aguilla Córdova, había trabajado allí durante años.

Una segunda víctima de apuñalamiento fue hallada aproximadamente dos horas y media más tarde en una vivienda en West Mineola Avenue, en Valley Stream. Los detectives indicaron que los ataques estaban vinculados y que el sospechoso conocía a ambas víctimas. El sospechoso fue detenido cerca de un establecimiento 7-Eleven en Lynbrook, a 5 millas de distancia del Wendy’s. Su nombre no ha sido revelado.

Aguilla Córdova era madre de dos hijos y residía en Long Beach, relató su sobrina, Nicole Lama, a CBS News. “Queremos justicia, porque esto es una locura”, afirmó visiblemente consternada. “Todo el mundo la describe como una buena persona. No tenía enemigos. No sabemos qué fue lo que sucedió”, agregó.

El gerente del 7-Eleven relató que el sospechoso se mostraba angustiado y le pidió al empleado que llamara a la policía. Posteriormente, los agentes descubrieron a la otra víctima, quien era vecina del sospechoso en West Mineola Avenue en Valley Stream. Su nombre tampoco ha sido divulgado.

Los investigadores creen que esta mujer fue la primera en ser asesinada, en algún momento de la noche del jueves. Las autoridades del condado Nassau informaron que el sospechoso había ingresado al país de manera irregular.

La policía no ha revelado cuál podría ser el posible móvil de los crímenes ni se había relación formal entre las víctimas y el detenido. El Ejecutivo del Condado y el Comisionado de Policía tienen programada una conferencia de prensa para este sábado, adelantó ABC News.