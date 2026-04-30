6 alimentos que te aportan los mismos efectos del viagra

Aunque el viagra sigue siendo la opción clínica más eficaz contra la disfunción eréctil de carácter físico, especialmente bajo supervisión médica, existen alimentos que otorgan efectos similares a los de la famosa píldora azul.

La clave está en la circulación sanguínea, ya que algunas comidas influyen directamente en esa función del organismo. Por su parte, el sildenafilo (componente activo del viagra) actúa permitiendo la relajación muscular y un mayor flujo de sangre hacia la zona íntima.

Sin embargo, los especialistas en salud recalcan que estos alimentos, si bien ofrecen un efecto progresivo, apoyado en el equilibrio de la dieta y el consumo frecuente, no actúan con la misma rapidez que el fármaco. Aclarado el punto, veamos cuáles son.

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6 alimentos que aportan (progresivamente) los mismos efectos que el viagra

1. Sandía

La sandía contiene citrulina, un aminoácido que el cuerpo transforma en arginina, relacionada con la producción de óxido nítrico. Este proceso ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo.

Por eso, se le asocia con un efecto leve en la función eréctil.

2. Plátano

El plátano aporta potasio y vitamina B, nutrientes que participan en la producción hormonal y en el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. También contiene bromelina, vinculada con la libido.

Su beneficio está más relacionado con la energía y la resistencia, reseña un artículo del portal Gynoveda, revisado por la doctora Kshitija Berde, especialista en medicina ayurvédica e investigación clínica avanzada.

El tomate es rico en licopeno, un antioxidante que protege las células y favorece la salud cardiovascular, un mix de efectos que apoyan en la intimidad. Crédito: Stivog | Shutterstock

3. Espinacas

Las espinacas son ricas en magnesio, un mineral que contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos. Este efecto facilita la circulación y puede influir positivamente en la respuesta sexual.

Además, ayudan a mantener niveles saludables de presión arterial.

4. Granada

Diversos estudios han vinculado el consumo de granada con un aumento en los niveles de testosterona y una mejora en la circulación. Sus antioxidantes ayudan a proteger los vasos sanguíneos del daño.

Esto puede traducirse en una mejor respuesta física y mayor resistencia.

5. Ajo

El ajo contiene alicina, un compuesto que favorece la producción de óxido nítrico. Esto contribuye a mejorar la circulación y reducir la fatiga.

Su efecto no es inmediato, pero puede ser útil a largo plazo dentro de una alimentación saludable.

6. Tomate

El tomate es rico en licopeno, un antioxidante que protege las células y favorece la salud cardiovascular. Una buena circulación es clave para la función eréctil, por lo que su consumo regular puede aportar beneficios indirectos.

Si padeces disfunción eréctil, recuerda algo importante: esta condición puede tener causas médicas que deben ser evaluadas por un especialista. Por ello, los cambios en la dieta deben considerarse como un complemento, no como un sustituto del tratamiento.

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