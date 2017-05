Edith González, una mujer feliz pese a su lucha contra el cáncer

Su tratamiento, comenta, ha sido difícil, pero va bien. Incluso está a nada de dar una noticia, que prefiere no adelantar

Edith González no maldice al destino por padecer cáncer de ovario. Ni se victimiza.

En cambio, asegura con una sonrisa, prefiere ser feliz.

“El cáncer suena a condena de muerte. Muchas veces lo es. Pero yo no me lo tomo así. Sea cual sea mi destino, yo tomo el poder de mi vida. No importa lo que pase. Yo elijo empoderarme. Yo elijo ser feliz. Yo elijo ser alegre. Yo elijo salir a la calle pelona“, dice en entrevista.

La actriz atendió a Grupo REFORMA en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Cuando la gente se acerca a saludarla o felicitarla por su lucha, no niega besos ni abrazos.

Asegura que no opina como el científico Siddhartha Mukherjee, quien en un libro ganador del premio Pulitzer define al cáncer como “el emperador de todos los males”.

“Yo veo al cáncer como un niño berrinchudo al que no hay que darle juego, al que hay que tomarse muy en serio con el tratamiento”.

“Yo no creo que sea un emperador. Yo creo que el emperador, el empoderado, eres tú. Y el poder está aquí, adentro“, dice enfática.

En conjunto con el Gobierno de la CDMX, Edith ha creado la campaña “Si Yo Puedo, Tú Puedes” para concientizar a la población que tome medidas para la detección temprana de la enfermedad.

Incluye alternativas como ultrasonidos de forma gratuita, proporcionados por la Secretaría de Salud local en colaboración con el Centro Oncológico Internacional.

Ayer fue presentada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento con la presencia del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien le dio un reconocimiento a González por su compromiso social.

“El cáncer es traicionero, silencioso, no se anuncia. En una escala de 100 mujeres, 86 son salvadas cuando tienen cáncer de mama. El 46 por ciento serán salvadas si tienen cáncer de ovario. Las cifras son muy dramáticas“, dijo la estrella de telenovelas como Corazón Salvaje y Mujer de Madera.

Fue el año pasado cuando dio a conocer, a través de sus redes sociales, que le habían detectado cáncer.

Su tratamiento, comenta, ha sido difícil, pero va bien. Incluso está a nada de dar una noticia, que prefiere no adelantar.

¿Su fórmula para salir adelante? Rodearse de amor y confiar plenamente en sus oncólogos.

Actualmente está en ensayos de la obra Una Giornata Particolare, que protagonizará al lado de Luis Felipe Tovar y llegará a cartelera en junio, en un teatro por definir.

Además, disfruta a su familia y se va de viaje cada que puede.

ASÍ LO DIJO

“Vida sólo hay una y hay que vivirla así. Eso es lo que hay que hacer. Y amar, ser amado. No eres menos si tienes cáncer“.

Edith González, actriz

POR: Mario Abner Colina