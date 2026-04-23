Más de 120 organizaciones emiten alerta de viaje para el Mundial 2026 y advierten riesgos a sus derechos humanos

Una coalición de más de 120 organizaciones civiles, difundió este jueves una advertencia de viaje para las personas que asistan a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se señala que aficionados, deportistas y periodistas podrían enfrentar vulneraciones a sus derechos fundamentales a causa de las actuales políticas migratorias de la administración Trump.

Las organizaciones sostuvieron que la ausencia de planes de protección por parte de la FIFA y el gobierno expone a los turistas a denegación arbitraria de entrada y riesgo de arresto, detención y/o deportación, mayores restricciones y limitaciones a los viajes y al ingreso a los EE. UU.

También alertaron que posiblemente sean expuestos a monitoreo invasivo de redes sociales y registros de dispositivos electrónicos, además de aplicación de leyes migratorias de forma violenta e inconstitucional, incluyendo el uso de perfiles raciales, supresión de la libertad de expresión y de protesta, además de un posible trato cruel, inhumano o degradante durante la detención o custodia de ICE que podrían conllevar riesgo de muerte.

Se espera la llegada masiva de aficionados para el evento deportivo

El evento deportivo, programado entre el 11 de junio y el 19 de julio, prevé la llegada de 10 millones de turistas a 11 ciudades de los Estados Unidos. La inquietud de los grupos civiles aumentó tras confirmarse que agentes de ICE formarán parte del esquema de seguridad, especialmente después de incidentes recientes de violencia policial en ciudades como Minneapolis.

La guía recomienda a los miles de periodistas y seguidores que viajen este verano tomar precauciones tecnológicas, como desactivar el reconocimiento facial en sus teléfonos. Sugiere además mantener informados a familiares y colegas sobre sus movimientos dentro del país y estudiar recursos legales sobre sus derechos básicos ante las autoridades.

Posturas de los líderes de las organizaciones

El director del programa de derechos humanos de la ACLU, Jamil Dakwar, criticó la postura de la FIFA en relación con la administración Trump.

“La FIFA ha estado hablando de boquilla sobre los derechos humanos mientras se acerca a la administración Trump, poniendo a millones de personas en riesgo de ser perjudicadas y de que se violen sus derechos básicos”, apuntó Dakwar.

Entretanto, Jennifer Li, de la coalición Dignity 2026, manifestó que el silencio de los organizadores sobre la seguridad de los residentes y visitantes es preocupante, mientras que Bailey Brown, presidenta del Consejo Independiente de Seguidores de Norteamérica, aclaró que “esta alerta trata de instar a la precaución para que los aficionados puedan llegar preparados, mantenerse a salvo y evitar problemas prevenibles”.

Daniel Noroña, quien representa a la organización Aministía Internacional EE.UU., alertó que las personas que viajen para el Mundial corren el riesgo de encontrarse con un panorama preocupante en materia de derechos humanos.

“Si el gobierno estadounidense y las ciudades anfitrionas no pueden garantizar los derechos y la seguridad de todos, este torneo corre el riesgo de no cumplir la promesa de la FIFA de ser un evento seguro, acogedor e inclusivo para los aficionados, periodistas, jugadores y personas que ya viven en Estados Unidos”, sentenció Noroña.

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