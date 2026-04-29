México protestará ante EE.UU. por acusación contra gobernador de Sinaloa sin pruebas

El Gobierno de México protestará formalmente ante Estados Unidos por la difusión pública de la acusación presentada contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, al considerar que la información se dio a conocer sin las pruebas que sustenten los señalamientos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este miércoles que ya recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Washington. Esos documentos, explicó, serán remitidos a la Fiscalía General de la República, que deberá determinar si existen elementos suficientes para proceder.

Sin embargo, la Cancillería subrayó que los expedientes entregados por las autoridades estadounidenses no incluyen evidencias adjuntas.

“En los documentos no se anexan pruebas”, señaló en un comunicado, al tiempo que recordó que este tipo de solicitudes debe manejarse bajo estricta confidencialidad conforme a los tratados bilaterales vigentes.

Por ello, México enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que el caso fue divulgado antes de que se agotaran los canales institucionales previstos en los acuerdos entre ambos países.

La acusación de EE.UU.

La reacción se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una acusación penal en Nueva York contra Rocha Moya y otros altos funcionarios sinaloenses por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

Las autoridades estadounidenses los señalan de colaborar con el Cartel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían facilitado operaciones del grupo criminal mediante la entrega de información sensible, protección institucional y apoyo logístico para el traslado de drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados figuran también el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante de la policía municipal de esa ciudad, Juan Valenzuela Millán, además de otros mandos estatales y de seguridad.

Rocha rechaza las acusaciones

Rocha Moya rechazó de manera tajante los cargos. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno” y sostuvo que demostrará su inocencia “con toda contundencia” en el momento oportuno.

El gobernador calificó el caso como un ataque no solo contra su persona, sino también contra el movimiento político de la Cuarta Transformación y la soberanía de México. Afirmó que la acusación forma parte de una estrategia para vulnerar el orden constitucional del país.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México defendió la actuación de las autoridades estadounidenses. Aunque evitó pronunciarse sobre detalles concretos del proceso, reiteró que la lucha contra la corrupción vinculada al crimen organizado seguirá siendo una prioridad.

“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada” cuando exista jurisdicción estadounidense, señaló la representación diplomática, que también reafirmó su disposición a continuar cooperando con México en materia de seguridad, transparencia y Estado de derecho.