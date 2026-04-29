Pagos activos en EE.UU.: revisa si puedes reclamar dinero de estas 11 demandas colectivas abiertas

Podrías tener dinero esperando y no saberlo. Una persona que revise hoy sus correos o compras recientes puede encontrar pagos pendientes de entre $100 y hasta $5,000 dólares como acuerdo por diferentes demandas colectivas activas.

Estos acuerdos, vigentes entre abril y mayo de 2026, incluyen a clientes de supermercados, usuarios de apps, personas afectadas por filtraciones de datos personales y conductores de autos Hyundai y Kia. En muchos casos, no es necesario contratar un abogado y ni siquiera necesitan presentar recibos para reclamar.

El proceso suele tomar solo unos minutos: llenar un formulario en línea antes de la fecha límite. Sin embargo, la mayoría de estos fondos nunca llega a los bolsillos de las personas afectadas: los consumidores.

Cómo funcionan estos pagos por acuerdos y quién puede reclamarlos

Los acuerdos de demandas colectivas, conocidos como class action settlements, incluyen fondos que las empresas implicadas destinan para compensar a consumidores afectados por prácticas ilegales o negligentes. El dinero se reparte entre las personas reclamantes que cumplen con las condiciones fijadas por un juez y presentan su reclamo a tiempo.

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De acuerdo con plataformas que rastrean estos casos, como Top Class Actions, Open ClassActions y SettlementRadar, en este momento del 2026 hay cientos de acuerdos abiertos, pero solo una parte tiene procesos activos y montos relevantes para consumidores de Estados Unidos. Un abogado consultado por estas plataformas indicó que “mucha gente deja dinero en la mesa porque no se entera de que califica”.

En términos prácticos, la persona que alguna vez usó un servicio, hizo una compra o tuvo una cuenta con las empresas implicadas en estos litigios, podría reclamar un pago, incluso si nunca presentó una demanda individual.

Cuánto dinero hay en juego: demandas colectivas abiertas de $20 a $5,000

Según el New York Post, al menos 11 acuerdos colectivos en California ofrecen pagos desde $20 hasta $5,000 dólares, dependiendo del tipo de afectación causada y de si el consumidor tiene comprobantes de gasto o pérdidas.

Entre los casos más relevantes se encuentran:

Filtraciones de datos : algunos acuerdos prevén pagos de hasta $5,000 por pérdidas documentadas, además de montos fijos entre $75 y $125 para quienes no tienen comprobantes, pero aparecen en las listas de afectados.

: algunos acuerdos prevén pagos de por pérdidas documentadas, además de montos fijos entre para quienes no tienen comprobantes, pero aparecen en las listas de afectados. Compras en tiendas y apps : empresas como Trader Joe’s o Tinder estiman pagos de acuerdos alrededor de $100 por persona , aunque los acuerdos pueden variar según lo que se pagó por el servicio.

: empresas como o estiman pagos de acuerdos alrededor de , aunque los acuerdos pueden variar según lo que se pagó por el servicio. Vehículos Hyundai y Kia: ciertos conductores pueden recibir reembolsos por reparaciones, gastos asociados a defectos en sistemas de seguridad. En algunos casos, pueden acceder a compensaciones adicionales.

Un especialista en litigios colectivos dijo a Economic Times que “hay casos donde el consumidor puede recuperar varios cientos de dólares sin aportar más que sus datos de contacto y una declaración bajo protesta”, siempre que su nombre aparezca en la base de datos de la empresa.

Tipos de demandas colectivas activas: tiendas, apps y datos

Aunque cada acuerdo tiene reglas propias, hay varios puntos que se repiten en estas 11 demandas:

Clientes de supermercados y minoristas

Acuerdos vinculados a recibos con datos bancarios visibles o a publicidad engañosa permiten reclamar pagos sin presentar recibos antiguos. En un caso, Trader Joe’s estima pagos de alrededor de $100 para ciertos compradores que usaron tarjeta en un periodo específico.

Acuerdos vinculados a recibos con datos bancarios visibles o a publicidad engañosa permiten reclamar pagos sin presentar recibos antiguos. En un caso, estima pagos de para ciertos compradores que usaron tarjeta en un periodo específico. Usuarios de apps como Tinder y reparto

En California, algunos usuarios de Tinder Plus y Tinder Gold mayores de cierta edad pueden formar parte de un acuerdo de $60.5 millones , tras acusaciones de cobros más altos por edad. Repartidores de plataformas también participan en acuerdos con pagos calculados según sus entregas.

En California, algunos usuarios de y mayores de cierta edad pueden formar parte de un acuerdo de , tras acusaciones de cobros más altos por edad. Repartidores de plataformas también participan en acuerdos con pagos calculados según sus entregas. Datos personales expuestos

Varios acuerdos se relacionan con robos o filtraciones de datos. El pago puede incluir dinero por tiempo invertido, pérdidas documentadas y servicios de monitoreo de crédito gratuitos por un año.

Para muchas familias hispanas, estos montos equivalen a uno o dos recibos de luz o parte de la renta mensual.

Cómo puedes saber si calificas para presentar una reclamación

Los portales especializados en estos casos recomiendan tres pasos básicos para identificar a la gente elegible para estas reclamaciones:

Revisar correo electrónico y carta física en busca de avisos con frases como: ‘Settlement Administrator’ o ‘Class Action Settlement Notice’.

en busca de avisos con frases como: ‘Settlement Administrator’ o ‘Class Action Settlement Notice’. Buscar por estado y nombre de la empresa en bases de datos abiertas como OpenClassActions, ClaimDepot o SettlementRadar, que permiten filtrar por estado y tipo de producto.

en bases de datos abiertas como OpenClassActions, ClaimDepot o SettlementRadar, que permiten filtrar por estado y tipo de producto. Llenar el formulario oficial del acuerdo antes de la fecha límite, verificando que la página sea la del administrador autorizado o del sitio oficial del acuerdo.

Un abogado de consumo especializado en demandas colectivas señaló al Post que “en la mayoría de los casos no se necesita contratar abogado ni pagar honorarios; el costo legal ya está incluido en el acuerdo que aprobó el juez”. Es importante recordar que no se necesita compartir contraseñas ni datos bancarios completos en sitios no verificados.

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Preguntas frecuentes (FAQ): sobre pagos por demandas colectivas

¿Hay que presentar una demanda para recibir dinero de una demanda colectiva?

No. En la mayoría de los acuerdos, el caso ya fue resuelto y el juez aprobó un fondo de compensación. El consumidor solo debe cumplir los requisitos y, en muchos casos, llenar un formulario de reclamo en línea.

¿Es obligatorio presentar recibos de compra?

Depende del acuerdo. Algunos ofrecen pagos fijos sin necesidad de pruebas (por ejemplo, alrededor de $100), mientras que los acuerdos por montos más altos (hasta $5,000) suelen solicitar comprobantes de gasto o pérdidas documentadas.

¿Estos pagos afectan el estatus migratorio o el cálculo de impuestos?

Los acuerdos de consumo no se relacionan con el estatus migratorio del reclamante. En materia fiscal, algunos pagos pueden considerarse ingreso. Es mejor consultar a un preparador de impuestos.

¿Solo los residentes de California pueden reclamar?

Estas 11 demandas se centran en consumidores de California, pero existen otras acciones colectivas abiertas a residentes de Nueva York, Nueva Jersey, Florida y otros estados.

Conclusión

Mientras muchas familias hispanas recortan gastos por el alto costo de vida, hay miles de dólares en compensaciones legales que permanecen sin reclamar. Estos acuerdos son pagos que las empresas aceptaron entregar por errores, abusos o fallas que afectaron a sus clientes.

Para personas que han comprado en cadenas nacionales, usado apps de citas o reparto, o recibido avisos de filtración de datos, revisar si su nombre está en alguna de estas listas puede significar recuperar $100, $500 o incluso $5,000 dólares que ya están sobre la mesa.

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