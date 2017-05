Parece una tierna foto de Facebook, pero guarda la prueba del delito

Tres días después de la publicación, agentes acudieron a la vivienda de esta mujer para arrestarla

Es común ver fotos de embarazadas mostrando su panza en redes sociales. Pero que una de estas sea la clave para un arresto, no pasa todos los días.

Esa es la historia de Natosha Kirkland (26), residente en Cherokee, Carolina del Norte, quien se tomó una foto en su habitación con su barriga al descubierto en febrero del año pasado. La mujer con 20 semanas de embarazo quería celebrar su proceso. Pero, las autoridades policiales detectaron la prueba de un delito en el fondo de la foto.

En una pequeña mesa negra ubicada en el extremo izquierdo del cuarto, se ve una cuchara y la jeringa que, supuestamente, la mujer utilizaba para consumir heroína.

Tres días después de la publicación, agentes acudieron a la vivienda de la mujer para arrestarla.

La madre de tres hijos en espera el cuarto fue acusada de cargos por consumo de drogas, fraude con tarjeta de crédito, entre otros delitos.

De acuerdo con el diario La República, el hecho se reportó hace un año, pero la imagen se ha vuelto a popularizar en redes este mes.

En una nueva cuenta de Facebook, Kirkland se defendió de los ataques alegando entre otras cosas, que al momento de la foto, no estaba drogada.

“Mi Facebook fue hackeado y no pude entrar entrar aquí desde el 9 de febrero… Esta foto me la tomaron hace un año, y no estaba embarazada se llevaron a mis hijos cuando tomaron esta foto, perdí la cabeza y sí me drogué…He estado sobria y tengo la intención de permanecer de esa manera…hoy no me drogo, esa foto ha arruinado mi vida pero no dejaré que me hundan o darme vuelta por estar haciendo las cosas bien, y vivir una vida limpia y sobria por mi, mi hija y obviamente mis otros 3 bebés. Por favor dejen de hablar de mí…”.