Un arrestado y dos prófugos tras brutal muerte de hispano en edificio de lujo en Queens, Nueva York

Un hombre fue detenido la Policía de Nueva York aún busca a dos individuos más por la brutal muerte de Carlos Penzo en un edificio de lujo en Queens.

Penzo, dominicano de 36 años, fue hallado sin vida con heridas de puñal, en la bañera de su apartamento en el edificio “The Hayden” ubicado en 43-25 Hunter St, Long Island City, la tarde del sábado 1 de agosto.

Agentes de NYPD acudieron inicialmente al edificio tras recibir una llamada al 911 desde el teléfono celular de la víctima alrededor de las 9:59 a.m. del sábado, pero no pudieron acceder a su vivienda. Más tarde, a las 12:35 p.m., se activó una alarma y el personal de seguridad del edificio descubrió a un hombre desnudo en la azotea de la torre de 51 pisos donde vivía Penzo.

El sospechoso estaba rociando las cámaras de seguridad con un extintor. Alertaron al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y fue encontrado aún sin ropa cuando intentaba volver a entrar en el apartamento de la víctima, situado en la 4ta planta, detalló ABC News. Su nombre no ha sido revelado.

Tras detener al hombre desnudo, la policía logró acceder a la vivienda de Penzo y lo encontró muerto en la bañera con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, el rostro y el pecho. Tenía un cuchillo y una pistola eléctrica (taser) sobre el regazo. Se halló un cuchillo en una cama y otro en un lavamanos. NYPD cree que es posible que hubiese habido otros dos hombres en el apartamento al momento del crimen.

La familia de Penzo está desconcertada por las circunstancias de su asesinato. “Es increíble que esto le haya sucedido en la comodidad de su propio hogar”, declaró al Daily News Christine Piantini, hermana de la víctima, mientras contenía las lágrimas. “No era una persona agresiva. Era un encanto de persona”.

Piantini comentó que su familia aún intenta asimilar los extraños detalles que rodean el homicidio. “Estamos horrorizados por la naturaleza del crimen”, agregó vía telefónica desde su casa en el barrio Norwood en El Bronx, donde la familia se había reunido para sobrellevar el duelo. “Evidentemente hubo un forcejeo”.

NYPD busca a más sospechosos en este caso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En el verano de 2020 el joven Tyrese Haspil fue arrestado por el brutal homicidio de su jefe Fahim Saleh en un apartamento de lujo en el Lower East Side de Manhattan (NYC). Según los fiscales, el ejecutivo de 33 años fue asesinado porque se enteró de que su empleado de confianza había malversado más de $90 mil dólares. En lugar de delatarlo a las autoridades, Saleh negoció un plan de pago con Haspil, pero éste decidió matarlo, según las fuentes.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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