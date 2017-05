La Santa Cecilia lanza “Amar y Vivir”, un homenaje al patrimonio musical mexicano

Incluye boleros y rancheras de Juan Gabriel, Consuelo Velázquez, Café Tacvba, Violeta Parra y más

La banda angelina La Santa Cecilia lanza este viernes 12 de mayo el álbum “Amar y Vivir” con boleros y rancheras tradicionales mexicanos, el tipo de música que el cuartero comenzó a tocar en las calles de Los Ángeles.

El disco es audiovisual, con cada canción interpretada en un lugar diferente de la Ciudad de México, donde lo grabaron en sólo cinco días este enero. Escuchar la voz de La Marisoul en estos clásicos es una delicia y un homenaje al patrimonio musical mexicano.

“Amar y Vivir es una exploración de boleros y rancheras tradicionales que se siembran en el tejido de la cultura mexicana y han viajado por todo el mundo”, asegura un comunicado de la banda.

El álbum fue filmado en la Ciudad de México entre el 14 y el 18 de enero del 2017.

“Queríamos explorar las calles, los clubes nocturnos y las plazas que inspiraron estas canciones clásicas, mientras encontrábamos el hilo común con la cultura americana. Ésta es una carta de amor dedicada a las raíces de la cultura que inspira la música de La Santa Cecilia. Esperamos que para la gente de México este proyecto les recuerde la vasta y rica cultura de su país, y para la gente fuera de México, especialmente en los Estados Unidos, ejemplifique la cultura y demuestre que a pesar de las diferencias culturales, también tenemos muchas similitudes. Queremos construir un puente a través de la música”, aseguran.

Amar y Vivir contiene 12 canciones: 11 covers y 1 tema inédito. Así describen ellos mismos su álbum:

1. “Amar y Vivir” ft. Comisario Pantera – Consuelo Velázquez – Ella es una de las compositoras más reconocidas de México y probablemente escribió el más duradero estándar de la música latina “Bésame mucho” – grabada en “El Imperial” que se remonta a los clubes románticos de los años 30 Y 40s.

2. “Ódiame” ft. Noel Schajris – fue grabado en el Teatro Roberto Cantoral – escrito por el poeta peruano Federico Barreto. Popularizado por Julio Jaramillo y también Los Tres Reyes. Esta canción muestra la importancia del requinto en la música mexicana.

3. “Como Dios Manda” – La Santa Cecilia – Este clásico moderno fue re-grabado con Mariachi América, el mismo Mariachi que grabó con Rocío Dúrcal. Fue grabado en el Parque Santa María de la Ribera en el icónico Kiosko Morisco. Ésta es la única canción original en el álbum. Lanzada por primera vez en el EP de la banda “Someday New”.

4. “Mar Y Cielo” – un bolero clásico. Una de las primeras canciones que Marisol cantó en público. Es una canción que como adolescente, no tenía ni idea de lo que se trataba. No llegó a entender su profundidad hasta que creció. Grabado en Plaza Santo Domingo.

5. “México Americano” ft. Rebel Cats – La banda conoció esta canción por primera vez cuando Los Lobos la tocaron en vivo. Grabada en “Be Bops” en el corazón de la Ciudad de México. Be Bops es un clásico diner americano. La banda quería mostrar la influencia de los Estados Unidos en la cultura mexicana. La letra habla de ser bi-cultural con las letras “por mi madre soy mexicana, por destino soy americana”.

6. “Amor Eterno” – Juan Gabriel – Grabamos esta canción en Plaza Garibaldi. Este es un bulliciosa plaza donde los mariachis van a trabajar y cantar para los clientes en restaurantes y alrededor de la plaza. Nos pareció un homenaje adecuado a Juan Gabriel y a esta hermosa canción.

7. “Volver A Los 17” – Violeta Parra – grabado en el Parque México en el histórico barrio Condessa. Este es el centenario del nacimiento de uno de los compositores latinoamericanos más influyentes Violeta Parra. Grabado con Caña Dulce, Caña Brava, queríamos mostrar la conexión entre el Son Jarocho y el folclore latinoamericano. México es la intersección donde América Latina se encuentra con la cultura anglosajona. Las influencias vienen de ambos lados y hacia afuera hacia el norte y el sur.

8. “Ingrata” ft. Mon Laferte – Café Tacvba – es un clásico de la música alternativa mexicana. Interpretado por 2 mujeres cambia la dinámica de la lírica original de un ingrato amante. – grabado en una azotea con vistas a “El Zócalo”.

9. “You’ve Really Got a Hold on Me”- Smokey Robinson – Fue importante para la banda hacer homenaje a las letras de canciones de soul que hacen eco a las letras sentidas de boleros y ranchera. Soul y R & B son una parte muy importante de la cultura mexicano-americana. Grabado en Casa EMI.

10.”Leña de Pirul” – escrito por Tomás Méndez – famoso cantante y compositor ranchera la escribió para su hermano. Fue cantada por la famosa Lola Beltrán, pero llegó a nuevas generaciones cuando fue re-grabada por Banda Machos – Grabado en una calle lateral que conduce a Plaza Santo Domingo.

11.”Nuestro Juramento” – Bolero clásico que la banda ha estado cantando desde sus presentaciones en las calles en su comienzo. Grabado en Casa EMI.

12.”En El Último Trago” ft. Eugenia León- José Alfredo Jiménez – Grabado en “El Tenampa”. El mítico bar y restaurante que fue frecuentado por artistas, escritores y cantantes. José Alfredo Jiménez venía con frecuencia aquí. Eugenia León es ampliamente reconocida como una de las mejores, si no la mejor voz en México, y proporciona un enlace directo a esta música.