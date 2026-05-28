10 empleos que pagan más de $60,000 sin necesidad de experiencia

De acuerdo con datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS), varias profesiones ofrecen salarios anuales superiores a los $60,000 incluso para quienes no tienen experiencia.

Actualmente, el salario medio anual de un trabajador en Estados Unidos ronda los $61,984, lo que equivale aproximadamente a $1,192 por semana.

Por eso, cualquier empleo que iguale o supere esa cifra puede representar un alivio importante para las finanzas personales y una oportunidad atractiva para quienes desean cambiar de carrera o ingresar al mercado laboral.

Aquí te compartimos 10 empleos con sueldos de $60,000 o más.

1. Agente de seguros

Salario anual medio: $60,370

Los agentes de seguros ayudan a familias y negocios a elegir pólizas para proteger propiedades, vehículos, salud y otros activos.

Muchas compañías grandes prefieren contratar personas sin experiencia previa porque priorizan habilidades de comunicación, trato profesional y capacidad de ventas.

Empresas como State Farm, Farmers, Allstate y Liberty Mutual suelen contratar aprendices sin licencia y cubren tanto el entrenamiento como los costos de certificación.

El trabajo requiere facilidad para tratar con clientes y capacidad para generar confianza.

2. Sobrecargo o asistente de vuelo

Salario anual medio: $67,130

Los asistentes de vuelo son responsables de la seguridad de los pasajeros y del servicio durante el trayecto aéreo.

Las aerolíneas normalmente no exigen experiencia en aviación, ya que cuentan con programas propios de capacitación.

Las personas contratadas reciben entre tres y ocho semanas de entrenamiento pagado en las instalaciones de la aerolínea antes de comenzar a trabajar.

Las empresas buscan candidatos capaces de mantener la calma bajo presión y manejar situaciones difíciles con pasajeros.

3. Representante de ventas

Salario anual medio: $74,100

Este tipo de empleo se enfoca principalmente en ventas entre empresas, conocidas como B2B.

El trabajo consiste en representar fabricantes y vender productos físicos o digitales a otros negocios.

Las compañías suelen entrenar directamente a los nuevos empleados en sus líneas de productos y sistemas internos.

Algunas empresas donde pueden encontrarse vacantes de nivel inicial son Sysco, Grainger, ADP y Medtronic.

Muchas posiciones aparecen bajo nombres como ‘Account Representative’ o ‘Sales Trainee’.

4. Ajustador de reclamaciones

Salario anual medio: $76,790

Los ajustadores investigan reclamaciones de seguros, inspeccionan daños y entrevistan testigos para determinar compensaciones.

Debido a que cada aseguradora utiliza procesos y programas específicos, muchas prefieren contratar personas sin experiencia y capacitarlas desde cero.

Las compañías suelen ofrecer programas de entrenamiento supervisado durante varios meses y también cubren el costo de las licencias necesarias para ejercer.

5. Oficial de policía

Salario anual medio: $77,270

Los policías responden a emergencias, patrullan comunidades y hacen cumplir las leyes.

Aunque el trabajo requiere preparación física y pasar revisiones de antecedentes, no es necesario tener experiencia previa.

Todos los aspirantes deben asistir a una academia policial especializada donde reciben aproximadamente seis meses de entrenamiento pagado antes de convertirse oficialmente en oficiales.

6. Operador de metro o tranvía

Salario anual medio: $84,270

Estos trabajadores conducen trenes ligeros y sistemas de transporte subterráneo en grandes ciudades.

Son responsables de la seguridad de los pasajeros y del cumplimiento de horarios.

Las autoridades de transporte cuentan con programas intensivos de entrenamiento que enseñan el funcionamiento específico de cada sistema ferroviario.

Generalmente se requiere aprobar un examen de servicio civil antes de ingresar a una capacitación pagada de entre tres y seis meses.

Ciudades como Nueva York, San Francisco y Boston suelen tener alta demanda en este sector.

7. Especialista en logística

Salario anual medio: $80,880

Los especialistas en logística coordinan el movimiento de mercancías desde proveedores hasta consumidores.

Esto incluye supervisar envíos, rutas y eficiencia de cadenas de suministro.

Empresas como DHL, UPS y FedEx frecuentemente contratan personas provenientes de otras áreas administrativas y las entrenan en software logístico y manejo de proveedores.

Las vacantes suelen aparecer como ‘Logistics Coordinator’ o ‘Supply Chain Assistan’.

8. Redactor técnico

Salario anual medio: $91,670

Los redactores técnicos crean manuales, instructivos y guías para productos o servicios complejos.

Aunque el puesto parece especializado, muchas compañías aceptan candidatos sin experiencia directa en redacción si pueden demostrar habilidades para explicar procesos de manera sencilla.

Las empresas valoran especialmente a quienes tienen antecedentes en administración, salud u otras áreas donde hayan elaborado documentación profesional.

En muchos casos, las contrataciones se basan más en pruebas de escritura y portafolios que en títulos laborales anteriores.

9. Operador de planta eléctrica

Salario anual medio: $103,600

Los operadores de plantas eléctricas supervisan y controlan maquinaria utilizada para generar energía, incluyendo turbinas, calderas y generadores.

La mayoría comienza en puestos auxiliares y recibe años de capacitación práctica dentro de la empresa.

Las compañías suelen contratar personas con diploma de preparatoria y habilidades mecánicas básicas, ya que prefieren enseñar sus propios protocolos de seguridad y operación.

10. Gerente de instalaciones

Salario anual medio: $106,880

Este puesto se encarga de supervisar el mantenimiento y operación de edificios, incluyendo sistemas de aire acondicionado, seguridad y presupuestos.

Muchas organizaciones contratan personas provenientes de áreas administrativas porque valoran habilidades organizativas y experiencia coordinando proveedores.

Posteriormente, ofrecen capacitación técnica relacionada con las necesidades específicas de cada instalación.

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