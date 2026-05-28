FBI arresta a exagente de la CIA por presunto fraude al gobierno y le hallaron más de 300 lingotes de oro

El FBI arrestó a David Rush, un exmiembro del Servicio Ejecutivo Superior y oficial de la CIA para ser denunciado por robo de dinero público, falsificación de credenciales para inflar su salario, y además de le hallaron más de 300 lingotes de oro.

En un allanamiento ejecutado el 18 de mayo en la casa de Rush en Virginia, el FBI le confiscó 303 lingotes valorados en más de $40 millones de dólares, $2 millones de dólares en efectivo y casi tres docenas de relojes de lujo. El arresto se produjo un día después del allanamiento, informó ABC News.

Entre noviembre de 2025 y marzo, el acusado solicitó divisas y lingotes oficiales que no fueron localizados en los almacenes de su oficina, señaló el Distrito Este de Virginia en la denuncia. La audiencia para Rush se programó para el viernes.

Falsificación de antecedentes académicos y militares

La declaración jurada apunta que Rush mintió en su postulación de 2009 al afirmar que poseía títulos de la Universidad de Clemson y del Instituto Politécnico Rensselaer. Asimismo, la investigación confirmó que nunca asistió.

“Según mi formación y experiencia, sé que los salarios de los empleados federales se determinan por diversos factores, incluido su nivel educativo», afirma la declaración jurada. «Por lo general, se espera que un empleado con un nivel educativo superior, como una maestría, reciba un salario más alto que un empleado similar que realice un trabajo similar sin una licenciatura ni una maestría”, señaló el documento penal.

Mentiras sobre credenciales militares tras ser dado de baja

El expediente también indicó que el acusado mintió sobre sus credenciales militares tras su baja de la Marina en 2015, cobrando fraudulentamente 77 000 dólares por 744 horas de permisos.

“Tras una investigación interna de la CIA que identificó posibles violaciones de la ley, el director de la CIA, John Ratcliffe, remitió la información al FBI para que llevara a cabo una investigación policial”, declararon portavoces de la CIA y del FBI en un comunicado sobre el caso el miércoles.

Los portavoces señalaron que el FBI está colaborando estrechamente con sus socios de la CIA y el Departamento de Justicia mientras siguen investigando este asunto a fondo. Afirmaron estar comprometidos a seguir los hechos, garantizar la rendición de cuentas y buscar justicia conforme a la ley.

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