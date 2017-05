Sharon Stone se siente ‘cómoda’ publicando fotos en bikini a los 59 años

El secreto de la aparente eterna juventud de la actriz consiste nada más y nada menos en seguir unos hábitos muy sencillos pero siempre con disciplina

La que fuera uno de los grandes mitos eróticos de los noventa, Sharon Stone, sigue poseyendo a sus 59 años un físico envidiable del que no tiene ningún reparo en presumir publicando imágenes suyas en traje de baño en sus redes sociales, en parte porque puede y en parte para desmontar la idea -tristemente extendida en la industria en que trabaja- de que una mujer no es atractiva pasada cierta edad.

“Creo que a la gente le sorprende que puedas seguir estando bien cerca de los 60“, reconoció divertida en una conversación con Entertainment Tonight, en la que recordó además con sorpresa el revuelo que generó el pasado verano en la esfera virtual una instantánea suya en la que posaba tranquilamente en bikini y que ella misma compartió con todos sus seguidores.

“Mi amigo me sacó una foto saliendo de la piscina en bikini, con el pelo alborotado… y se desató la locura“.

It's so hot today! #summer16 #staycool A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Jul 30, 2016 at 7:29pm PDT

El secreto de la aparente eterna juventud de la protagonista de ‘Instinto básico’ consiste nada más y nada menos en seguir unos hábitos muy sencillos pero siempre con disciplina espartana, aunque ella misma reconoce que contar con una buena genética también ayuda.

“Yo siempre he sido muy atleta. Soy delgada por naturaleza, y creo que la gente se sorprende de que pasada cierta edad no comiences a caerte a pedazos. ¡No tiene por qué ser así! Creo que soy muy afortunada por el hecho de que me guste comer sano. Escucho a mi cuerpo y me gusta hacer deporte. Animo a mis hijos a hacer ejercicio. Para mí esa es la mejor manera de vivir”, añadió al mismo medio.

El buen momento que vive la intérprete en la actualidad, y que sin duda se refleja en su forma física, se debe en gran parte a la apacible vida que lleva como madre soltera de tres hijos, Roan -a quien adoptó en el año 2000 con su entonces marido Phil Bronstein- y Laird y Quinn -a quienes adoptó en solitario en 2005 y 2006 respectivamente-, una rutina en la que por el momento no hay cabida para una hipotética pareja sentimental.

“He llegado a un punto en mi vida en que así es como quiero estar: me parece bien [estar soltera], porque para mí es mucho más interesante tener un amor real y verdadero, una relación real y verdadera con mis amigos y mi familia, que tener un romance falso con un hombre que no sabe lo que significa comprometerse”, bromeó.

Have a great weekend. SS. Bikini: #Fendi Hat: #Ravenclaw; Harry Potter A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Apr 8, 2017 at 10:23am PDT